Син Ханумака, до якого він виїхав за кордон, повернувся в Україну. Відео
Блогерка Аліна Шаманська повернула з США свого сина Артура, до якого його батько Руслан Ханумак утік з України в травні цього року.
У своєму Instagram Аліна показала щемливе відео, на якому хлопчик дуже емоційно радіє приїзду на рідну землю.
Як відомо, Ханумак, оголосивши про виїзд, пояснив його саме бажанням бути поруч із сином, який тоді перебував в Америці.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська розповіла, як важко переживала розлучення з Русланом Ханумаком.
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