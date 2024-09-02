Син Ханумака, до якого він виїхав за кордон, повернувся в Україну. Відео

Так колись виглядала родина Ханумака і Шаманської

Блогерка Аліна Шаманська повернула з США свого сина Артура, до якого його батько Руслан Ханумак утік з України в травні цього року.

У своєму Instagram Аліна показала щемливе відео, на якому хлопчик дуже емоційно радіє приїзду на рідну землю.

Як відомо, Ханумак, оголосивши про виїзд, пояснив його саме бажанням бути поруч із сином, який тоді перебував в Америці.

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Артур, якому незабаром буде 7 років, не стримував емоцій при поверненні додому

Судячи зо всього, Артур тепер житиме з мамою в Україні. Але батько хлопця навряд чи збирається назад

Ось, як треба радіти поверненню в Україну

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська розповіла, як важко переживала розлучення з Русланом Ханумаком.