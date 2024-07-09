Алісса Мілано у мережі підтримала українців після влучання російської ракети в Охматдит

Марія Мельник 9 липня, 11:30
Алісса Мілано підтримала українців

Алісса Мілано закликала підтримати українців після влучання у дитячу лікарню Охматдит

Американська акторка Алісса Мілано підтримує українців від самого початку повномасштабного вторгнення.

Після влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", зірка серіалу "Всі жінки - відьми" дала розголос трагедії у своєму Instagram.

Алісса запостила скриншот новини про руйнування "Охматдиту", де на момент влучання перебували лікарі і діти.


У сторіс аткорка також залишила лінк для донатів

У сторіс аткорка також залишила лінк для донатів

Нагадаємо, після трагедії висловила підтримку українцям і американська акторка Джессіка Честейн.

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