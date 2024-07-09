Алісса Мілано у мережі підтримала українців після влучання російської ракети в Охматдит
Американська акторка Алісса Мілано підтримує українців від самого початку повномасштабного вторгнення.
Після влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", зірка серіалу "Всі жінки - відьми" дала розголос трагедії у своєму Instagram.
Алісса запостила скриншот новини про руйнування "Охматдиту", де на момент влучання перебували лікарі і діти.
Нагадаємо, після трагедії висловила підтримку українцям і американська акторка Джессіка Честейн.
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