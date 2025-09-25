"Я вільна": 52-річна Алісса Мілано оголосила про видалення грудних імплантів та показалася в лікарні. Фото

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано повідомила, що вирішила видалити грудні імпланти.

52-річна актриса поділилася в Instagram фото, зробленим у лікарні перед операцією, та розказала, що означає для неї цей крок.

Алісса зробила фото на згадку про цю важливу для неї подію

"Сьогодні я позбавляюся фальшивих наративів, тих частин мере, які насправді ніколи не були частинами мене. Я звільняюся від тіла, яке було сексуалізоване, яке було піддане аб'юзу, який, як я вірила, був необхідним для того, щоби бути привабливою, бути успішною, бути щасливою. І роблячи це, я сподіваюсь, що я звільняю мою доньку Беллу від того, щоби колись і вона відчула ці самі нездорові вимоги", - написала Алісса.

Мілано та її 11-річна донька Елізабелла (Белла). У зірки та її чоловіка Девіда також є 14-річний син Майло

Акторка підкреслила, що є багато жінок, для яких проявом свободи і краси, навпаки, є вибір на користь імплантів, і те, що для неї є фальшивим наративом, для них є правильним. Зі слів Мілано, її дуже тішить, що всі жінки мають змогу знаходити свою жіночність та спокій на власних умовах.

"Сьогодні я кохана, я жіночна, я приваблива і я успішна. Ніщо з цього не завдяки моїм імплантам. Я залишуся всім цим і коли прокинуся, а їх уже не буде. Так багато радості в розумінні цього і свободи в тім, щоби відпустити те, що від початку ніколи не було мною. Сьогодні я - справжня я. Сьогодні я вільна", - поділилася зірка.

Так виглядав бюст 52-річної актриси до видалення імплантів

Мілано апдейтнула свій пост, вочевидь, уже після виходу з наркозу.

"Почуваюся затишно в ліжку, їм їжу, яку мені приготувала мама. Спасибі вам за всі добрі слова. Я ціную підтримку", - додала вона.

Нагадаємо, кілька років тому Алісса Мілано розповіла про пережите нею сексуальне насильство. Як відомо, в своєму Instagram зірка часто ділиться чесними фото, де вона без мейкапу.

До речі, американська модель Кріссі Тейген, яка збільшила собі груди, коли починала свою кар'єру, в 2020-му році теж позбулася імплантів. Так само свого часу вчинила і дизайнерка Вікторія Бекхем.