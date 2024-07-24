70-річна Кудлай вразила мейкап-перетворенням та образом із блакитним волоссям. Відео
Співачка Алла Кудлай стала черговою зіркою, яка зважилася на зухвалий експеримент із мейкап-перетворення від відомого візажиста Єгора Андрюшина.
Ролик, у якому народна артистка України спочатку з'являється без гриму, а потім - нафарбована, він опублікував у Instagram.
Родзинкою нового образу Алли, яка 23-го липня відсвяткувала своє 70-річчя, стало блакитне волосся.
Нагадаємо, раніше під чарівний пензель Єгора підставляли себе Ірина Білик, Tayanna і Оля Цибульська.
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