70-річна Кудлай вразила мейкап-перетворенням та образом із блакитним волоссям. Відео

Співачка Алла Кудлай стала черговою зіркою, яка зважилася на зухвалий експеримент із мейкап-перетворення від відомого візажиста Єгора Андрюшина.

Ролик, у якому народна артистка України спочатку з'являється без гриму, а потім - нафарбована, він опублікував у Instagram.

Шанувальники Кудлай змогли побачити свою улюбленицю без мейку

Родзинкою нового образу Алли, яка 23-го липня відсвяткувала своє 70-річчя, стало блакитне волосся.

Як вам результат?

Нагадаємо, раніше під чарівний пензель Єгора підставляли себе Ірина Білик, Tayanna і Оля Цибульська.











