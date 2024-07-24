70-річна Кудлай вразила мейкап-перетворенням та образом із блакитним волоссям. Відео

Марія Ткаченко 24 липня, 09:45
Народна артистка Алла Кудлай
Фото з Instagram Кудлай

Співачка Алла Кудлай стала черговою зіркою, яка зважилася на зухвалий експеримент із мейкап-перетворення від відомого візажиста Єгора Андрюшина.

Ролик, у якому народна артистка України спочатку з'являється без гриму, а потім - нафарбована, він опублікував у Instagram.

Алла Кудлай

Шанувальники Кудлай змогли побачити свою улюбленицю без мейку

Родзинкою нового образу Алли, яка 23-го липня відсвяткувала своє 70-річчя, стало блакитне волосся.

Співачка Алла Кудлай

Як вам результат?

Нагадаємо, раніше під чарівний пензель Єгора підставляли себе Ірина Білик, Tayanna і Оля Цибульська.

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