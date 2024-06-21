"Вип'ємо горілочку медову": Білик, Гордон, Сумська та інші зірки з'явилися у селфі-кліпі на хіт Зіброва в його день народження. Відео

21-го червня народний артист України Павло Зібров святкує своє 67-річчя.

У Instagram улюбленого тата привітала донька Діана, тоді як зіркові друзі та колеги, разом із гуртом KOLABA, зробили імениннику творчий подарунок.

Ірина Білик, Наталя Могилевська, Віктор Павлік, Гарік Кричевський, Артем Півоваров, Анна Трінчер, Катерина Бужинська, Віктор Бронюк, Аліна Гросу, Тоня Матвієнко, Алла Кудлай, Наталка Карпа, Оля Цибульська та інші відомі артисти з'явилися в вітальному селфі-кліпі на хіт Зіброва "День народження".

Сам Зібров, звісно, теж з'явився в святковому кліпі Скріншот із відео

Долучилися до цієї справи також акторка Ольга Сумська, журналіст Дмитро Гордон, телеведучі Григорій Решетнік, Тімур Мірошниченко й Леся Нікітюк, а ще бізнесмен Гарік Корогодський.

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"Я щиро дякую всім своїм зірковим колегам, друзям за участь у цьому душевному святковому селфі відео! Мені надзвичайно приємно! Міцно вас обіймаю!", - написав Павло Миколайович у Instagram.

У сторіс іменинник не зміг не поділитися зворушливим привітанням від 27-річної доньки, в якої закритий акаунт.

"З днем народження, мій найкращий татко! Кожного року, коли я пишу тобі ці рядки, я поринаю в прекрасні спогади, яких неймовірна кількість, і хочеться закарбувати на віртуальному папері кожну історію, але тоді ми б читали текст декілька днів точно (до ювілею пару томів підготую)", - пообіцяла Діана.

Дівчина подякувала батькові за віру в неї, підтримку і ті яскраві фарби, які він привносить у її життя.

"Я неймовірно рада, що ти не тільки тато, а і друг, наставник, радник, керівник, слухач, учитель, а деколи й учень, що теж дуже цікаво", - зізналася Зіброва.

"Я тебе дуже сильно люблю і хочу побажати, щоб ти зберігав у собі якомога довше ту внутрішню теплоту, щедрість та любов до нас та всього навколо, силу та жагу до життя, до відкриття та пізнання нового, ділився своїм почуттям гумору та світлими думками, запалював серця своєю музикою, вселяв віру та надію у світле майбутнє нашої країни", - написала донька артиста.

Нагадаємо, Діана Зіброва вже кілька років як заручена. Зірковий тато нещодавно розказав про єдиний "недолік" її обранця Андрія Іщенка.



