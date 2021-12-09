Подруга суч***: Каменських потанцювала з мамою та хрещеною Кудлай під їхню пісню. ВІДЕО

У сім’ї 34-річної співачки Насті Каменських зірки – не лише вона й Потап.

Хрещеною виконавиці є народна артистка України Алла Кудлай. Її, а також свою маму Лідію Каменських і подругу, дизайнерку Анну Андрійчук Настя показала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Відмічайте подружку, про яку відразу подумали", – написала співачка, маючи на увазі текст пісні, під яку танцюють всі четверо на відео.

Дівчата дуркують під композицію 67-річної Алли та 66-річної Лідії "Подруга", яка вийшла у 2019 році і була представлена на "Вечорі прем’єр з Катериною Осадчою".

До речі, декількома днями раніше Каменських вже хизувалася танцями з мамою та хрещеною.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно 40-річний Потап вкотре висловив захоплення своєю дружиною, а також зізнався, що завжди дивувався, тому що Каменських його обрала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Каменських у червоному бікіні закликала прийняти своє тіло

"Різні жінки і різні погляди на світ": Потап розповів, які стосунки в Каменських та Горової