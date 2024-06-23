"Мені помітно": Приходько поділилася результатом 2-тижневого схуднення
37-річна співачка Анастасія Приходько, яка намагається схуднути ще з травня минулого року, поділилася з шанувальниками своїми успіхами.
Про це вона написала у своєму Instagram.
Приходько поділилася фото, на якому позує без мейку та з гулькою на голові.
"Я схудла за 2 тижні всього на 2 кілограми. Але факт є факт. Мені помітно", - написала співачка.
Як відомо, від початку повномасштабної війни в Україні Анатастасія Приходько набрала 10 кілограмів. Вона відверто зізналася, що під час ракетних атак РФ намагається заїсти стрес й вживає алкоголь.
Насті вдалося скинути зайву вагу, втім у квітні вона заявила, що їй довелося відмовитися від своєї дієти, тому що через неї не може поповнювати енергію, яка їй потрібна для роботи.
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