"Мені помітно": Приходько поділилася результатом 2-тижневого схуднення

Фото Instagram Анастасії Приходько

37-річна співачка Анастасія Приходько, яка намагається схуднути ще з травня минулого року, поділилася з шанувальниками своїми успіхами.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Приходько поділилася фото, на якому позує без мейку та з гулькою на голові.

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"Я схудла за 2 тижні всього на 2 кілограми. Але факт є факт. Мені помітно", - написала співачка.

Приходько якось казала, що не любить себе у надмірній вазі

Як відомо, від початку повномасштабної війни в Україні Анатастасія Приходько набрала 10 кілограмів. Вона відверто зізналася, що під час ракетних атак РФ намагається заїсти стрес й вживає алкоголь.

Насті вдалося скинути зайву вагу, втім у квітні вона заявила, що їй довелося відмовитися від своєї дієти, тому що через неї не може поповнювати енергію, яка їй потрібна для роботи.