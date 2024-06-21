"Щастя неодмінно існує": Приходько в полі зазнімкувалася з 3-річним сином

Співачка Анастасія Приходько нечасто показує в соцмережах своїх дітей - Нану, Гордія та Луку - та й то надає перевагу архівним, а не свіжим кадрам.

Та 37-річна зірка зробила виняток, поділившись атмосферною світлиною з молодшим хлопчиком.

На ній Настя і 3-річний Лука стоять серед поля, і малий зацікавлено вивчає маминого ровера.

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Анастасія поділилася рідкісним фото з Лукою Фото з Instagram Приходько

"Діти - це щастя, діти - це радість… Діти - наше все! З ними ми розуміємо, що таке справжнє щастя. А щастя неодмінно існує… Я дуже добре його знаю… Знаю його сміх, колір його очей, розмір його ніжки… І воно щодня називають мене мамою! Це мої діти, яких я дуже люблю!", - написала Приходько.

Нагадаємо, Анастасія не приховує, що з-поміж трьох нащадків у неї є улюбленець.

Як відомо, 14-річна Нана - донька Приходько від колишнього цивільного чоловіка Нуріка Кухілави. Артистка розірвала ті аб'юзивні стосунки після того, як він підняв руку не лише не неї, а й на дитину.

За батька 8-річного Гордія та Луки, Олександра Анастасія вийшла в 2013-му році.



