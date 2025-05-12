"Як зробити посмішку": Данилко з "мамою Сердючки" поділилися дієвим лайфхаком. Фото

Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь навчили, як змусити себе або дорогу людину посміхнутися, хай і як би неприємно не розпочався понеділок 12-го травня.

Результат вони продемонстрували у Instagram.

"Лайфхак, як зробити посмішку", - підписала фото усміхнена Інна.

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Як вам лайфхак? Варто спробувати!

Нагадаємо, Андрій якось пояснював, коли він перестане носити чорну захисну маску на обличчі.

Як відомо, Білоконь уже не лише як "мама Вєрки Сердючки", а і улюблена бабуся дівчинки Вероніки, якій у квітні виповнився рік.