"Як зробити посмішку": Данилко з "мамою Сердючки" поділилися дієвим лайфхаком. Фото
Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь навчили, як змусити себе або дорогу людину посміхнутися, хай і як би неприємно не розпочався понеділок 12-го травня.
Результат вони продемонстрували у Instagram.
"Лайфхак, як зробити посмішку", - підписала фото усміхнена Інна.
Нагадаємо, Андрій якось пояснював, коли він перестане носити чорну захисну маску на обличчі.
Як відомо, Білоконь уже не лише як "мама Вєрки Сердючки", а і улюблена бабуся дівчинки Вероніки, якій у квітні виповнився рік.
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