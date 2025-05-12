"Як зробити посмішку": Данилко з "мамою Сердючки" поділилися дієвим лайфхаком. Фото

Марія Ткаченко - 12 травня, 11:20
Інна Білоконь та Андрій Данилко
Фото з Instagram Білоконь

Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь навчили, як змусити себе або дорогу людину посміхнутися, хай і як би неприємно не розпочався понеділок 12-го травня.

Результат вони продемонстрували у Instagram.

"Лайфхак, як зробити посмішку", - підписала фото усміхнена Інна.


Мама Верки Сердючки

Як вам лайфхак? Варто спробувати!

Нагадаємо, Андрій якось пояснював, коли він перестане носити чорну захисну маску на обличчі. 

Як відомо, Білоконь уже не лише як "мама Вєрки Сердючки", а і улюблена бабуся дівчинки Вероніки, якій у квітні виповнився рік. 

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