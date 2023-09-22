Рідкісне ФОТО: Джолі у витонченому тренчі помітили у компанії 15-річної дочки

Американська актриса Анджеліна Джолі часто потрапляє в об’єктиви фотографів у компанії своїх дітей.

Воночас, з усіх її нащадків доволі рідко з’являлася поруч із матусею 15-річна Вівієн, яку актриса нещодавно найняла в якості своєї асистентки.

Джолі разом з донечкою показалися в аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку. Судячи з фото, вони були в прекрасному настрої, адже обидві не стримували посмішок.

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Для подорожі Джолі обрала тренч бежевого кольору та нюдові човники на підборах. Тоді як Вівієн була вдягнена у чорні широкі штани, синій лонгслів та конверси.

Нагадаємо, нещодавно Джолі набила тату. Актриса вирішила додати до своєї колекції два нових на долонях.