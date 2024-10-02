Більше не ховаються? Репер, з яким Джолі закидають роман, засвітився на її вечірці. Фото
Схоже, серце голлівудської актриси Анджеліни Джолі таки більше не вільне. Зірка, якій закидають роман із молодшим на 9 років британським репером Akala, вкотре підігріла чутки про це, з’явившись у його товаристві.
І не деінде, а на вечірці свого власного бренду Atelier Jolie під носом у фотографів та купи гостей. Ба більше, артист потрапив до фоторепортажу з вечірки на сторінці бренду.
Звісно, це не прямий стовідсотковий доказ, але і уникати публічності у компанії репера Джолі, схоже, перестала.
Цікаво, що вечірка відбулася через кілька днів після появи актриси та її дітей на кінофестивалі у Нью-Йорку. Там, до речі, Akala також склав їй компанію.
Як відомо, інсайдери переконують, що Енджі та репер разом вже досить довго. І вже щонайменше у 2023-му він був добре знайомий із дітьми актриси. Адже супроводжував їх у відпустці на Ямайці.
Нагадаємо, акторці після скандального розлучення з Бредом Піттом приписували романи зі співаком The Weekend та британським мільярдером. Також близькі до акторки джерела стверджують, що вона має таємні почуття до одного зі своїх колег.
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