Найбільші мамині фани: прийомні сини і донька Джолі завітали на її прем'єру. Фото

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Американська акторка Анджеліна Джолі 29-го вересня з'явилася на нью-йоркській прем'єрі її стрічки "Марія" в супроводі потужної групи підтримки: трьох прийомних нащадків.

23-річний Меддокс і 20-річний Пакс на кіноподію прийшли в костюмах та при краватках. 19-річна Захара, як і зіркова мама, обрала ошатне біле плаття.

Пакс, Захара і Меддокс прийшли підтримати маму на прем'єру Фото Getty Images

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Нагадаємо, подейкують, Бред Пітт сподівається, що з часом йому вдасться відновити стосунки хоча би з біологічними дітьми від Анджеліни - Шайло, Вів'єн та Ноксом. А от щодо Меддокса, Пакса та Захари - має сумніви.

Як відомо, Захара більше не використовує прізвища батька. Шайло ж пішла ще далі: офіційно від нього відмовилася.