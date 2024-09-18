"Зробить усе для своїх дітей": інсайдер розповів, чому Джолі звернулася до найкращого пластичного хірурга у Лос-Анджелесі

Актриса Анджеліна Джолі знана своїм уважним й протекціоніським ставленням до власних дітей. Зокрема, цей інстинкт проявився і після нещодавньої аварії старшого сина Пакса, в яку той втрапив на електровелосипеді.

Як пише Daily Mail, після нещасного випадку Джолі звернулася до низки лікарів. Серед них був і пластичний хірург.

"Енджі хоче впевнитись, що Пакс не матиме жахливого шраму на обличчі. Тому вона попросила одного з найкращих пластичних хірургів у Лос-Анджелесі поглянути на сина і попіклуватися про це… Вона з тих матерів, які дуже піклуються, і зробить все для своїх дітей. Вона особисто подзвонила лікарю та була присутня на консультації", – сказав інсайдер.

Це Джолі із Паксом на прем'єрі свого нового фільму у Торонто, що відулася початку вересня. Вочевидь, саме цей шрам став приводом для звернення до пластичного хірурга фото GETTY IMAGES

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Як відомо, аварія трапилася, коли Пакс намагався пригальмувати на велосипеді. Очевидиця інциденту розповіла, що хлопець був без шолома і з його рота текла кров. 20-річний юнак близько тижня провів у лікарні.

Нагадаємо, раніше Джолі закидали роман із британським репером. Подейкували, що чоловік знайомий із усіма дітьми актриси.