"Зробить усе для своїх дітей": інсайдер розповів, чому Джолі звернулася до найкращого пластичного хірурга у Лос-Анджелесі
Актриса Анджеліна Джолі знана своїм уважним й протекціоніським ставленням до власних дітей. Зокрема, цей інстинкт проявився і після нещодавньої аварії старшого сина Пакса, в яку той втрапив на електровелосипеді.
Як пише Daily Mail, після нещасного випадку Джолі звернулася до низки лікарів. Серед них був і пластичний хірург.
"Енджі хоче впевнитись, що Пакс не матиме жахливого шраму на обличчі. Тому вона попросила одного з найкращих пластичних хірургів у Лос-Анджелесі поглянути на сина і попіклуватися про це… Вона з тих матерів, які дуже піклуються, і зробить все для своїх дітей. Вона особисто подзвонила лікарю та була присутня на консультації", – сказав інсайдер.
Як відомо, аварія трапилася, коли Пакс намагався пригальмувати на велосипеді. Очевидиця інциденту розповіла, що хлопець був без шолома і з його рота текла кров. 20-річний юнак близько тижня провів у лікарні.
Нагадаємо, раніше Джолі закидали роман із британським репером. Подейкували, що чоловік знайомий із усіма дітьми актриси.