"Зробить усе для своїх дітей": інсайдер розповів, чому Джолі звернулася до найкращого пластичного хірурга у Лос-Анджелесі

Тетяна Сухачова 18 вересня, 13:15

Актриса Анджеліна Джолі знана своїм уважним й протекціоніським ставленням до власних дітей. Зокрема, цей інстинкт проявився і після нещодавньої аварії старшого сина Пакса, в яку той втрапив на електровелосипеді.

Як пише Daily Mail, після нещасного випадку Джолі звернулася до низки лікарів. Серед них був і пластичний хірург.

"Енджі хоче впевнитись, що Пакс не матиме жахливого шраму на обличчі. Тому вона попросила одного з найкращих пластичних хірургів у Лос-Анджелесі поглянути на сина і попіклуватися про це… Вона з тих матерів, які дуже піклуються, і зробить все для своїх дітей. Вона особисто подзвонила лікарю та була присутня на консультації", – сказав інсайдер.

Анджеліна Джолі із сином Паксом

Це Джолі із Паксом на прем'єрі свого нового фільму у Торонто, що відулася початку вересня. Вочевидь, саме цей шрам став приводом для звернення до пластичного хірурга

фото GETTY IMAGES

Як відомо, аварія трапилася, коли Пакс намагався пригальмувати на велосипеді. Очевидиця інциденту розповіла, що хлопець був без шолома і з його рота текла кров. 20-річний юнак близько тижня провів у лікарні.

Нагадаємо, раніше Джолі закидали роман із британським репером. Подейкували, що чоловік знайомий із усіма дітьми актриси.

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