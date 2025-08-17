Ніяких набряків, болю та щаслива печінка: Луценко назвала плюси 1,5-річної відмови від алкоголю

41-річна тренерка та інфлюенсерка Аніта Луценко місяць тому закінчила свою аскезу без алкоголю, яка тривала 1,5 року.

Як зауважила спортсменка у своєму Instagram, цей експеримент був одним із найкращих у її житті і точно ефективним та корисним. Докладніше про результати, яких досягла, Аніта написала у пості.

"Отже, 1,5 роки не пила алкоголь. Звичайно це трапилося після того, як випила зайвого і зранку було дуже погано і соромно) Як то кажуть, людина ніколи не кидає їсти цукор, курити, пити, їсти, не іде в спортзал і не починає всі інші аскези із спокою ;) Завжди причина - велика внутрішня напруга. Є навіть такий термін агедонізм. Відмова від насолоди життя із якогось страху. Дізнавшись про цю інформацію - проаналізувала, погодилась, вирішила трошки попустити натяжіння. Місяць назад відпустила "утримання"", - зазначила Аніта.

Аніта і раніше ділилася результатами аскези

"1. Економія в 2 рази в ресторанах і кафе. Їжа коштує стільки ж скільки алкоголь. 2. Ніякого болю в голові після тусовок і взагалі за цей час головний біль був 1-2 рази, до того точно частіше. 3. Жодного разу не відчула, що мені якось "невесело", що я обділена. Хоча погляди офіціантів після фрази що не п'ю - не дуже дружні)", - перелічила Луценко.

Луценко закінчила свій експеримент та дуже задоволена ефектом

"4. Через 6 місяців, я не відвідуючи косметолога, одного разу подивившись в дзеркало, не повірила, бо вигляд був як після мезотерапії, апаратів і масок щотижня. Тільки через годину зрозуміла, від чого так могло трапитися. Шок. Особливо коли бачу фото до і після. Вам не покажу) бо інтернет нічого не забуває) просто повірте. Різниця є. При тому що я пила бокал чи 2 за тиждень, тільки біле сухе чи просеко", - похвалилася ефектом Аніта.

Відмовляйтеся від алкоголю і до косметолога будете ходити набагато рідше

"5. Моє оточення теж перестало пити. Багатьох надихнув приклад і вигляд зранку) ніяких набряків і помятостей. 6. Продажі вина в світі падають через тренд не пити. Із розмов з виробниками вина закордоном. 7. Випивши вперше 50 г шампанського, одразу відчула різницю в мові. Вимова змазана. Через годину відійшов ефект і зрозуміла, що хочу спати.

8. Печінка очевидно така щаслива і так відновилась, що зараз від просеко і аперолю ніяких болей, неприємностей від слова взагалі, хоча говорю більше потрібного). 9. Ефект без алкоголю дуже сподобався але не роблю із цього категоричних висновків і не хочу напружених заборон самій собі. 10. Експеримент вважаю вдалим і ефективним, з висновками і користю", - підсумувала зіркова тренерка.

А ви б змогли не пити улюблене ігристе чи апероль хоча б місяць?

Нагадаємо, від алкоголю також 1,5 року тому відмовилася і блогерка Монро.

Раніше ТаблоID писав про знаменитостей, які обрали тверезе життя.