Луценко у купальнику зазнімкувала своє треноване тіло на сицилійському відпочинку
Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка днями говорила про важливість залишатися собою, поділилася новим контентом з відпустки.
У своєму Instgaram 41-річна спортсменка, яка нині знаходиться на Сицилії, опублікувала фото, зроблене біля дзеркала. На ньому зірка позувала у тоненькому зеленому купальнику.
Нещодавно Аніта зазнімкувала спортивні форми в обтислому костюмчику, а також позувала у міні з акцентом на ноги. Тренерка не забуває ділитися і корисними порадами. Наприклад, вона пояснила, чому варто давати тілу відпочивати та які продукти здаються корисними, але насправді мають багато калорій.
Як відомо, Луценко є мамою 9-річної Мії. Дівчинка доволі рідко показується в її блозі, але інколи вони роблять милі фото разом.
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