Луценко у купальнику зазнімкувала своє треноване тіло на сицилійському відпочинку

Карина Тімкова - 9 липня, 14:45

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка днями говорила про важливість залишатися собою, поділилася новим контентом з відпустки.

У своєму Instgaram 41-річна спортсменка, яка нині знаходиться на Сицилії, опублікувала фото, зроблене біля дзеркала. На ньому зірка позувала у тоненькому зеленому купальнику.

Аніта Луценко похвалилася спортивним тілом у купальнику

Тренерка похвалилася струнким тілом і рельєфним пресом

Фото instagram
Аніта Луценко у декольтованому топі попозувала в Іспанії

Куди ж без селфі з поїздки в Іспанію


Нещодавно Аніта зазнімкувала спортивні форми в обтислому костюмчику, а також позувала у міні з акцентом на ноги. Тренерка не забуває ділитися і корисними порадами. Наприклад, вона пояснила, чому варто давати тілу відпочивати та які продукти здаються корисними, але насправді мають багато калорій.

Як відомо, Луценко є мамою 9-річної Мії. Дівчинка доволі рідко показується в її блозі, але інколи вони роблять милі фото разом.

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