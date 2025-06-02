"Приймати себе різною": Луценко у ромпері з декольте похвалилася тренованими формами. Фото

Зіркова тренерка Аніта Луценко влаштувала ефектну фотосесію та розповіла, чому кожна жінка має залишатися різною.

У своєму Instagram вона опублікувала кадри, на яких постала у білому обтислому ромпері з глибоким декольте й кросівках в тон. 41-річна Аніта весело позувала, демонструючи своє спортивне тіло.

"Ти — різна! Весела і сумна, романтична, а іноді злюща, з настроєм до розвитку або прокрастинуюча і набираєшся сил, натхненна або лінива. І це нормально, — написала вона у дописі".

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Луценко похизувалася підтягнутим тілом

"Жіноче тіло підпорядковане циклам і гормонам, сповнене різноманітності й настроїв. Важливо приймати себе різною, а тренування сприймати як щоденну 5-10-15-20 хв рутину. Як почистити зуби", — додала зірка.

Професійна тренерка захопила своїм виглядом в новій зйомці

Нещодавно Аніта пояснила чому важливо давати тілу відпочивати і чому не варто тренуватися тільки задля схуднення. Також тренерка розкрила, як правильно заїдати стрес і як зрозуміти свою добову норму води.

Як відомо, Луценко виховує дочку Мію, якій цього місяця виповниться 9 років. З дівчинкою зіркова мама час від часу робить спільні фото.