Тонна калорій і жири: Луценко попередила про підступність "хелсі" продуктів

Зіркова тренерка Аніта Луценко оприлюднила список "хелсі" продуктів, які варто не переїдати.

У своєму Instagram вона пояснила, чому гранола, сир і горіхи (у великій кількості) - не найкращий спосіб привести тіло у форму.

"Є продукти що люди їдять, коли хочуть зробити своє харчування більш якісним, трошки взяти себе в руки і покращити стан і форму, але вони оманливі, і це так часто зустрічається, що вирішила зробити пост", - пояснила Аніта.

"Суміш горішків і родзинок чи цукатів, сухофруктів. Просто тонна калорій: цукор і жир. Їдять зазвичай багатенько, а не 10 штучок. Тож виходить за перекус калорій, як за повноцінний прийом їжі або більше", - порадила звернути увагу тренерка.

"Сухарики. Як часто я чую: "а давай візьмемо сухарики, а не хліб, бо від них не поправляються". Це ж просто хліб, із якого випарувалася вода, а не калорії. Так само, як і сухофрукти. Це ті самі фрукти, просто маленькі, бо немає води. Тож різниці немає. Хліб чи сухарики", - пояснила Луценко

Аніта також нагадала про сир і протеїнові батончики.

"Сир, - їсти не буду каші картоплю, буду сир, з вином бажано. Сир - це продукт, багатий на жири, його або обожнюють, або ненавидять. Я рекомендую використовувати натираючи або як десерт (і сприймати як десерт). Гранола. Вівсянка, запечена в меду. Дійсно солодко, калорійно - тому бажано трошки і не часто. Але виглядає дуже хелсі", - порадила вона.

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"Протеїнові батончики або "хелсі бари". Дуже важко побачити і знайти дійсно гарний склад. Прям один на 20 шт. Часто це просто солодка шоколадка. Для порівняння в каруселі батончик, який купують, щоб покращити форму, і батончик солоденьке. Дивимося порівнюємо! Розуміємо", - закликала Луценко

І хоча Луценко радить впроваджувати корисні звички і працювати над собою у будь-якому віці, разом з тим вона закликає "від'ї*атися" від себе