На тверезу голову: Луценко, Монро, Хадід, Аффлек та інші зірки, які відмовились від алкоголю

Яскраві на екрані і залежні від алкоголю поза ним - дві історії одного життя деяких зірок. ТаблоID вирішив розповісти про тих, хто свого часу мав залежність від спиртних напоїв та зміг побороти її. А також для кого експеримент із відмови від алкоголю став найкрутішим рішенням у житті.

Хто посприяв рішенню Белли Хадід припинити пити спиртне? Чому підсіла на чарку Наомі Кемпбелл? Та до якої звички повернувся Бен Аффлек після розлучення із Джей Ло?

Монро

21 день тверезості у травні цього року оголосила блогерка Монро. Це рішення було вимушеним, бо, як вона сама зізналася у соцмережі, алкоголь "узяв владу над її життям".

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Раніше Монро розповідала про свої непрості стосунки із спиртним. І вона протягом трьох років не вживала міцні напої. Однак згодом повернулася до келиху ігристого, а на початку 2024 року зрозуміла, що вже не контролює ситуацію.

Своїм прикладом блогерка хотіла підтримати тих, хто теж ступив на шлях тверезості.

Melovin

У 26 років співак Melovin дізнався, що хворіє на цукровий діабет. Ця новина приголомшила молодого артиста. Але спочатку він досить легковажно поставився до цього.

Melovin продовжив свої шкідливі звички, зокрема, вживав алкоголь до того моменту, допоки йому не стало геть погано. Тоді співак забив на сполох та взяв себе у руки.

У березні 2024 року він зізнався, що вже 10 місяців не вживає спиртного.

Сергій Бабкін

Музикант Сергій Бабкін відмовився від алкоголю заради кохання. До зустрічі зі своєю теперішньою дружиною Сніжаною він настільки зловживав спиртним, що міг заснути на трамвайних рельсах.

На перше побачення Бабкін теж з’явився "під градусом". Тоді Сніжана поставила йому умову: або вона, або алкоголь. Сергій обрав перше. Раніше він зізнавався, що міг дозволити собі келих вина раз на місяць.

Анна Неплях

Відмовилася від побутового алкоголізму переможниця "Міс Всесвіт - 2021" Анна Неплях. У своїх соцмережах вона розповіла, що п’є спиртні напої 2 рази на місяць. Ба більше - жінка серйозно взялася за свій раціон та відмовилася ще й від цукру, глютену та вуглеводів. Усе заради того, аби привести себе у форму та мати струнку фігуру.

Аніта Луценко

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко якось вирішила заради експерименту відмовитися від вживання алкоголю на 9 місяців. Цей досвід приніс їй ряд переваг, про які вона розповіла підписникам. Зокрема в Луценко покращився стан шкіри обличчя, зникло неприємне самопочуття зранку, та й витрат загалом менше.

Аніта зізналася, що не мучається без алкоголю та вільно почуває себе у компанії, де його вживають. І узагалі це - найкрутіше рішення у її житті.

Артем Пивоваров

У свої 14 років співак Артем Пивоваров особисто дізнався, які наслідки можуть бути від зловживання алкоголем. Будучи підлітком він добряче напився із друзями та заснув взимку на вулиці біля пам’ятника. Скільки так пролежав теперішній артист невідомо, але як наслідок він отримав гайморит і операцію. Таких ситуацій, зізнавався Артем, було безліч.

Тому зараз співак негативно ставиться до алкоголю.

Белла Хадід

Супермодель Белла Хадід у 2022 році розповіла про свою пристрасть до алкоголю. Спиртні напої вона любила настільки, що інколи їй доводилося скасовувати вечірки через страх не контролювати себе.

Фото: Instagram

Коли Хадід це усвідомила, то задумалася про відмову від спиртного. Вагому роль також зіграв лікар, який їй показав на МРТ вплив алкоголю на певні ділянки мозку. Белла пригадала, що після побаченого руці було важче тягнутися до келиха.

Позбувшись поганої звички, супермодель створила альтернативу - власний безалкогольний напій.

Наомі Кемпбелл

Світова зірка Наомі Кемпбелл у 2023 році відверто зізналася, що на початку своєї модельної кар’єри страждала на наркотичну та алкогольну залежності. Вдатися до згубних звичок Наомі підштовхнула дитяча травма, коли її покинув батько, а також смерть близького друга Джанні Версаче.

Фото: Getty Images

Розпочати лікування та відмовитися, зокрема, від алкоголю її спонукав випадок у 1999 році, коли модель знепритомніла на зйомці. Тоді Кемпбелл переосмислила своє життя.

Єва Мендес

Акторка Єва Мендес теж у списку тих, хто мав тісні стосунки з алкоголем. І вони були настільки міцними, що зірці довелося у 2008 році проходити реабілітацію. Це була справжня зустріч із власними демонами віч-на-віч, але Єва пишається, що їй вдалося перемогти.

Фото: Vogue

Також вона пишається тими, хто на шляху звільнення від залежності. І підтримує, бо особисто знає, наскільки це важко.

Роберт Дауні-молодший

Наркотики та алкоголь з ранніх років були супутниками Роберта Дауні-молодшого. Довгий час актор не зважав на згубні звички, допоки одного разу голяка заліз до будинку сусідки та заснув на ліжку її сина. Ця історія стала тривожним дзвіночком для чоловіка.

Відмова від алкоголю у 2005 році для Роберта стала рятівною і в плані кар’єри. Він почав отримувати провідні ролі у касових фільмах.

Кейт Мосс

Життя супермоделі Кейт Мосс навряд чи можна було назвати сумним. Вона не оминала гучних вечірок та підкріплювала їх добрячою порцією алкоголю.

Фото: Vogue

Однак у 2018 році дехто з близького оточення зірки розповів, що вона вирішила відмовитися від алкоголю. На неї вплинула подруга і колишня дружина Джуда Лоу Сейді Фрост.

Кейт почала займатися йогою та серйозно взялася за своє здоров’я. Тоді спиртны напої у раціоні Мосс замінили зелені смузі та детокс коктейлі.

Бен Аффлек

Актор Бен Аффлек у шлюбі з Дженніфер Гарнер любив хильнути чарчину, допоки ця пристрасть не переросла у залежність. Пляшка міцного бурбону на ніч стала для Бена звичною справою.

Фото: Getty Images

Згодом чоловік вирішив взяти себе в руки і пройшов курс лікування, який закінчився у 2017 році. Цією радісною звісткою він поділився із прихильниками і додав, що й надалі продовжуватиме боротьбу.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що Аффлек повернувся до своєї іншої шкідливої звички - паління. Причиною цьому могло стати гучне розлучення із Дженніфер Лопес.

Крім цього раніше мережу сколихнуло інтерв’ю колишньої Володимира Кличка Хейден Пенетьєр. Користувачі припустили, що вона могла бути під дією певних речовин.