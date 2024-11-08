"У мене шок": Саліванчук розказала про рідкісну патологію, яку виявили в її 9-річного сина

Акторка Анна Саліванчук розповіла про стан здоров'я обох синів, Гліба та Нікіти.

У своєму Instagram 39-річна акторка зізналася, що вперше за довгий час повела хлопців на УЗД щитоподібної залози.

Після обстеження зірка дізналася про особливість організму 9-річного сина Гліба.

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"Чомусь дев'ять років я вже як мама й ніхто мені не казав, що дитині треба зробити УЗД щитоподібної залози. І випадково сказали: "А давай зробимо". Ми зробили й виявилося, що у Гліба немає лівої частини щитоподібної залози від народження. Це нічого страшного. Але тепер треба постійно кожні пів року перевіряти щитоподібну залозу, здавати кров на всі гормони, (спостерігати - ред.) чи справляється одна частина з гормональними змінами дитини", — поділилася Саліванчук.

9-річний Гліб також зробив УЗД серця, адже минулого року хворів на скарлатину, і тепер регулярно необхідно спостерігати за станом здоров'я

"Робила ще Нікіті. Теж є питання, теж треба здавати на гормони та йти до ендокринолога. Тому, будь ласка, не відкладайте на потім. Уже сьогодні обов'язково зробіть дітям усі аналізи, тому що зараз ми живемо в такому неекологічному світі, що треба перевірятися", — порадила акторка.

Нагадаємо, влітку цьогоріч здоров'я підвело і саму Саліванчук, - акторка опинилася у гіпсі на закордонному відпочинку.