"Хочу і буду жити це життя": Саліванчук у гіпнотичному відео ефектно випнула дупцю з басейну
Акторка Анна Саліванчук, яка зараз відпочиває у Східниці, примудрилася посеред жовтня зняти для свого Instagram відео зі справжнім літнім вайбом.
39-річна зірка продемонструвала, як хлюпається у басейні.
"Просто хочу і буду жити це життя. Дякую всесвіту за все", - написала Анна.
Нагадаємо, актриса після публікації гарячого контенту нерідно отримує негативний фідбек від підписників, які вважають його зараз недоречним. Саліванчук на таке радить просто від неї відписатися, позаяк переконана: жити треба тут і зараз, нічого не відкладаючи за завтра, якого може не бути.
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