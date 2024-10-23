"Хочу і буду жити це життя": Саліванчук у гіпнотичному відео ефектно випнула дупцю з басейну

Акторка Анна Саліванчук, яка зараз відпочиває у Східниці, примудрилася посеред жовтня зняти для свого Instagram відео зі справжнім літнім вайбом.

39-річна зірка продемонструвала, як хлюпається у басейні.

Саліванчук красиво релаксує на курорті в Східниці

"Просто хочу і буду жити це життя. Дякую всесвіту за все", - написала Анна.

Магія ракурсів

Як вказала Анна у сторіс, тепература повітря +14 градусів. А от у басейні, вочевидь, тепленько

Нагадаємо, актриса після публікації гарячого контенту нерідно отримує негативний фідбек від підписників, які вважають його зараз недоречним. Саліванчук на таке радить просто від неї відписатися, позаяк переконана: жити треба тут і зараз, нічого не відкладаючи за завтра, якого може не бути.