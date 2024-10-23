"Хочу і буду жити це життя": Саліванчук у гіпнотичному відео ефектно випнула дупцю з басейну

Марія Ткаченко 23 жовтня, 13:15
Анна Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук, яка зараз відпочиває у Східниці, примудрилася посеред жовтня зняти для свого Instagram відео зі справжнім літнім вайбом.

39-річна зірка продемонструвала, як хлюпається у басейні.

Актриса Анна Саліванчук

Саліванчук красиво релаксує на курорті в Східниці

"Просто хочу і буду жити це життя. Дякую всесвіту за все", - написала Анна.

Аня Саліванчук

Магія ракурсів

Колишня дружина депутата Саліванчук

Як вказала Анна у сторіс, тепература повітря +14 градусів. А от у басейні, вочевидь, тепленько

Нагадаємо, актриса після публікації гарячого контенту нерідно отримує негативний фідбек від підписників, які вважають його зараз недоречним. Саліванчук на таке радить просто від неї відписатися, позаяк переконана: жити треба тут і зараз, нічого не відкладаючи за завтра, якого може не бути.

Читайте також:

"Як 22-річна дівчинка": Саліванчук показала обличчя до та після після ін'єкцій ботоксом

"Не ідеальна, але натуральна": Саліванчук звабно повигиналася в купальнику та розказала про свої уколи краси

"Є що показати": оголена Саліванчук у лісі посвітила апетитними формами і пояснила навіщо

Саліванчук розповіла про одну з причин розлучення з чоловіком, чому боїться медитації та про б'юті-рутину, якої не має

39-річна Саліванчук здивувала червоним обличчям і декольте після ліфтингу

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів