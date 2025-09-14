"Може бути і низький, і з пузіком": Саліванчук зізналася, чи мала стосунки після розлучення та якого чоловіка бачить поруч з собою

40-річна акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, чи були у неї стосунки після розлучення й який типаж чоловіків вона бачить коло себе.

За словами Анни, до розлучення з чоловіком, депутатом Олександром Божковим вона йшла три роки.

"Я до свого вибору йшла три роки. Я обманювала себе три роки. Кожного дня я своєму колишньому чоловіку казала, що я кінчуся. Він не вірив, а я його підготовлювала три роки. Минуло три роки. Він не зробив висновки, які б мені хотілося, щоб він зробив", - сказала Саліванчук в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

Акторка зізналася, що статус розлученої жінки її зовсім не лякав, проте вона сподівалася, що шлюб - один раз і на все життя.

"Мене не лякало, що я буду розлучена. Просто, ми були разом 10 років, це діти. І я ніколи в житті не думала, що я буду розлучена. Я думала, що це один раз і на все життя", - додала вона.

Анна Саліванчук зі своїми синами

Анна зазначила, що після розлучення вона не мала ні стосунків, ні інтрижок. Проте акторка хоче, аби знайшлася людина, якій би вона віддала свою любов.

"У мене не було стосунків. Можна сказати, що не було й інтрижок. Я про це не думаю - шлюб чи не шлюб. Хочеться віддати комусь ще часточку своєї любові. У мене її дуже багато. Є моменти, коли хочеться, щоб хтось обійняв і сказав, що все буде добре. Всі бояться, що не справляться з моєю енергією, бо її так багато. Це ілюзія, бо у стосунках я зовсім інша. Що з цим робити? Жити. Я впевнена, що у мене буде мій чоловік і я народжу двох дівчаток. Я в цьому впевнена, але всьому свій час", - сказала вона.

Щодо того, чого Анна більше не потерпить у стосунках - це психологічного насилля.

"Я більше не потерплю аб'юзу. Психологічного. Я сильна жінка, але й дуже слабка. Часто мені немає кому показати свою слабкість. Мене у стосунках можна було образити, але я пробачала. А потім, коли вже накопичувальний ефект, то нервова система не витримує. Якщо хтось буде казати, що мені треба покинути професію. Бо я хочу цим займатися", - додала зірка.

"Я вмію кохати", - зізналася Саліванчук в інтерв'ю Фото Anastasia Bakalishina

Саліванчук зізналася, що полюбляє високих чорнявих чоловіків, проте, якщо людина буде підходити їй душею та цінностями - їй байдуже, яким буде чоловік.

"Мені подобаються високі, накачані і чорняві. Не люблю світлих. Але насправді для відносин мені всеодно. Він може бути і низький, і з пузіком, і білий. Мені все одна. Якщо він моя людина по душі. В мене нема типажа. Я знаю, якого я хочу внутрішнього: впевненого в собі, незламного, з хорошою професією, має знати чого хоче від життя, любити життя і любити дітей. Це один із найголовніших пунктів. Він має бути щедрим, добрим і дуже цінувати сімейні цінності шанувати своїх батьків", - підсумувала вона.

Як відомо, у Саліванчук та Божкова є двоє спільних синів: 9-річний Гліб та 5-річний Нікіта.