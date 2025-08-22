"Сама виховую двох неймовірних синів": розлучена Саліванчук пояснила, що допомагає їй "все вивезти на собі"

Актриса Анна Саліванчук звернулася до тієї частини своєї аудиторії в Instagram, яка бачить лише красиву картинку та вважає, що зірці живеться легко.

40-річна Аня пояснила, що насправді це не так, та розповіла, що допомагає їй давати всьому раду.

Анна поділилася своїми думками та новим фотосетом у total white

"Мені для цього потрібно було 40 років! Багато хто з вас не знав, що я вже 2 роки розлучена і сама виховую двох неймовірних синів! Багато хто з вас пише, де твій чоловік, тобі пощастило,тобі допомагають, але ж вам, як завжди все видніше. А як мені самій все тягнути - ніхто не думає, бо бачить гарну картинку в інстаграмі", - написала вона.

Родзинкою образу зірки стало напівпрозоре повітряне кімоно

"Мені хочеться багато вам розказати, але навіщо. Я просто скажу, що мені допомагає все вивезти на собі. Це справжня краса, краса у всьому! У їжі, в одязі, в містах, в безсонних ночах, в страху, в роботі, в сльозах, в собі...", - поділилася Саліванчук.

Раніше у сторіс акторка повідомила, що не підтримує стосунки з колишнім чоловіком, попри наявність спільних дітей, і що це він "не хоче з нею дружити"

Зірка поміркувала про те, що є справжньою красою жінки.

"А справжня краса жінки — це свідомість, внутрішня сила та прийняття себе. Що таке краса жінки? Вона не обмежується лише зовнішніми рисами, а й проявляється в погляді, рішучості, емоціях, у вмінні бути собою. Це стан, коли жінка не боїться своєї справжності, дозволяє собі бути різною — сильною, вразливою, цілісною. Тому просто полюбіть себе і цей світ полюбить вас", - запевнила вона.

Нагадаємо, хлопчикам Анни, Глібу та Нікіті 9 та майже 5 років. Про розлучення з їхнім батьком, нардепом Олександром Божковим зірка повідомила в березні 2024-го року, хоча насправді відбулося воно значно раніше. Саліванчук порівнювала це з "маленькою смертю" та називала одну з причин, чому вони з чоловіком розійшлися.

Як відомо, ТаблоID наводив цікаві факти про Анну Саліванчук, як-от який титул вона здобула в 14 років та як ставиться до свого "амплуа сучки".