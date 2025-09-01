"Всі йшли до школи, а я народжувала": Саліванчук показала, як з батьками святкувала 5-річчя сина і перше вересня в один день. Фото

Карина Тімкова - 1 вересня, 14:00

40-річна акторка Анна Саліванчук привітала свого молодшого сина Нікіту з днем народження. Йому виповнилося 5 років.

В Instagram знаменитість показала моменти свята хлопчика і замилувала його фото з бабусею та дідусем, які зібралися разом, щоб привітати іменинника.

"Як швидко плине час", — написала вона.

Анна Саліванчук привітала сина тортиком на його 5-річчі

Хлопчику підготували святковий тортик зі свічками

Анна Саліванчук показала батьків та свого сина на його 5-річчі

Нікіта порадів самокату, який йому подарували

Анна Саліванчук провалилася синами у вишиванках на першому дзвонику

День народження співпало з першим шкільним днем, тому іменинник пішов з родиною підтримувати свого старшого брата, 9-річного Гліба, який пішов у четвертий клас

"Коли я була школяркою, то не любила перше вересня, а коли я мама школярика — обожнюю. Тим паче 5 років тому всі йшли до школи, а я народжувала", — згадала зірка екранів.

А ще Анна поділилася теплою сімейною фотосесією, в якій взяли учать її мама Любов, тато Валерій та, звичайно, Нікіта і Гліб.

Анна Саліванчук замилувала фотосесією з батьками і синами

Сім'я ефектно попозувала серед природи

"З цими людьми я завжди щаслива. Дякую, мамо і тато, дякую, мої сини. Це найцінніша річ — мати поруч прекрасних батьків. Тільки б не втратити нам цей зв'язок", — поділилася вона.

Анна Саліванчук проказала миле фото з молодшим сином

Ніжний цьом для матусі

Анна Саліванчук з мамою, татом і синами за ручку попозувала на природі

"Знаєте, як легко перевірити, чи людина щаслива? Людина, яка задоволена своїм життям не може псувати його іншим. Щасливі не зриваються. Не шукають, кого зачепити. Не намагаються вколоти"

Анна Саліванчук наробила милих фото з синами серед природи

Саліванчук зі своїми хлопчиками повивчали місцевість

Анна Саліванчук посиділа з батьками і синами просто неба для фото

Тато і мама знаменитості є найживішою підтримкою в її житті

Анна Саліванчук у стильному луці наробила сонячних фото з синами

Родина порозважалася в останні миті літа, а вже зараз готова поринути в осінній сезон

Анна Саліванчук обійняла синочків для милих фото на природі

Анна помилувалася Глібом і Нікітою в однакових костюмчиках

Анна Саліванчук показала синів у вишиванках поруч з бабусею і дідусем

"Людина, яка щаслива всередині, не має потреби тягнути інших у свій негатив. Коли тобі комфортно з собою — тобі не хочеться гадити комусь в душу. Коли тебе намагаються знецінити — це відображення чужого внутрішнього болю, а не твій недолік. Залишайся собою, навіть якщо це злить інших", — завершила Саліванчук

Нагадаємо, з батьком своїх синів, депутатом Олександром Божковим актриса розлучилась у 2023-му після 8 років шлюбу. А недавно вона ділилася, чи хоче ще дітей.

Зазначимо, Анна чимало часу проводить зі спадкоємцями і створює їм щасливе дитинство. Цього літа вона релаксувала в Буковелі у компанії Нікіти та разом із Глібом підкорила Говерлу.

