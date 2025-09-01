"Всі йшли до школи, а я народжувала": Саліванчук показала, як з батьками святкувала 5-річчя сина і перше вересня в один день. Фото
40-річна акторка Анна Саліванчук привітала свого молодшого сина Нікіту з днем народження. Йому виповнилося 5 років.
В Instagram знаменитість показала моменти свята хлопчика і замилувала його фото з бабусею та дідусем, які зібралися разом, щоб привітати іменинника.
"Як швидко плине час", — написала вона.
"Коли я була школяркою, то не любила перше вересня, а коли я мама школярика — обожнюю. Тим паче 5 років тому всі йшли до школи, а я народжувала", — згадала зірка екранів.
А ще Анна поділилася теплою сімейною фотосесією, в якій взяли учать її мама Любов, тато Валерій та, звичайно, Нікіта і Гліб.
"З цими людьми я завжди щаслива. Дякую, мамо і тато, дякую, мої сини. Це найцінніша річ — мати поруч прекрасних батьків. Тільки б не втратити нам цей зв'язок", — поділилася вона.
Нагадаємо, з батьком своїх синів, депутатом Олександром Божковим актриса розлучилась у 2023-му після 8 років шлюбу. А недавно вона ділилася, чи хоче ще дітей.
Зазначимо, Анна чимало часу проводить зі спадкоємцями і створює їм щасливе дитинство. Цього літа вона релаксувала в Буковелі у компанії Нікіти та разом із Глібом підкорила Говерлу.
