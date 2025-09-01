"Всі йшли до школи, а я народжувала": Саліванчук показала, як з батьками святкувала 5-річчя сина і перше вересня в один день. Фото

40-річна акторка Анна Саліванчук привітала свого молодшого сина Нікіту з днем народження. Йому виповнилося 5 років.

В Instagram знаменитість показала моменти свята хлопчика і замилувала його фото з бабусею та дідусем, які зібралися разом, щоб привітати іменинника.

"Як швидко плине час", — написала вона.

Хлопчику підготували святковий тортик зі свічками Кадр з instagram

Нікіта порадів самокату, який йому подарували

День народження співпало з першим шкільним днем, тому іменинник пішов з родиною підтримувати свого старшого брата, 9-річного Гліба, який пішов у четвертий клас

"Коли я була школяркою, то не любила перше вересня, а коли я мама школярика — обожнюю. Тим паче 5 років тому всі йшли до школи, а я народжувала", — згадала зірка екранів.

А ще Анна поділилася теплою сімейною фотосесією, в якій взяли учать її мама Любов, тато Валерій та, звичайно, Нікіта і Гліб.

Сім'я ефектно попозувала серед природи Фото baki.anastasia

"З цими людьми я завжди щаслива. Дякую, мамо і тато, дякую, мої сини. Це найцінніша річ — мати поруч прекрасних батьків. Тільки б не втратити нам цей зв'язок", — поділилася вона.

Ніжний цьом для матусі

"Знаєте, як легко перевірити, чи людина щаслива? Людина, яка задоволена своїм життям не може псувати його іншим. Щасливі не зриваються. Не шукають, кого зачепити. Не намагаються вколоти"

Саліванчук зі своїми хлопчиками повивчали місцевість

Тато і мама знаменитості є найживішою підтримкою в її житті

Родина порозважалася в останні миті літа, а вже зараз готова поринути в осінній сезон

Анна помилувалася Глібом і Нікітою в однакових костюмчиках

"Людина, яка щаслива всередині, не має потреби тягнути інших у свій негатив. Коли тобі комфортно з собою — тобі не хочеться гадити комусь в душу. Коли тебе намагаються знецінити — це відображення чужого внутрішнього болю, а не твій недолік. Залишайся собою, навіть якщо це злить інших", — завершила Саліванчук

Нагадаємо, з батьком своїх синів, депутатом Олександром Божковим актриса розлучилась у 2023-му після 8 років шлюбу. А недавно вона ділилася, чи хоче ще дітей.

Зазначимо, Анна чимало часу проводить зі спадкоємцями і створює їм щасливе дитинство. Цього літа вона релаксувала в Буковелі у компанії Нікіти та разом із Глібом підкорила Говерлу.