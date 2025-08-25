Саліванчук у стильному луці оголила плечі на осонні та пояснила, чому бути нещасливим - соромно

Актриса Анна Саліванчук, яка часто ділиться з шанувальниками своїми роздумами про ставлення до життя, чесність із собою тощо, пояснила, чому вона вважає, що бути нещасливим - це ознака слабкості людини.

40-річна зірка опублікувала в Instagram черговий атмосферний фотосет, для якого постала перед камерою в ефектному аутфіті темно-коричневого кольрору. Світлинами вона проілюструвала свій меседж про щастя.

Саліванчук проводжає літо красивою фотосесією

"Ну розумієте бути нещасливим, на мою думку, просто, ну… дуже легко, але це на мою думку. Життя саме підкидує купу приводів, достатньо не пручатися і все, ти вже нещасливий! А ось для того, щоб бути щасливим, потрібно щось робити, потрібно робити якісь зусилля, потрібно працювати…", - зазначила Аня.

Анна переконана: бути нещасливим легше, ніж працювати над тим, щоби стати щасливим

"А в мене так склалось, я звикла працювати. Я, вам так скажу, я, у якомусь сенсі, занадто відповідальна, щоб бути нещасливою. А ще, бути нещасливим, на мою думку, соромно. Виходить ти просто не впорався з життям!!! А я не не люблю коли мені соромно, тому багато працюю, люблю життя, вдячна за кожну мить і тому і щаслива. Будьте щасливі", - закликала вона.

Нагадаємо, Саліванчук є дипломованим сімейним психологом і проводить консультації. ТаблоID наводив і інші цікаві факти про неї.

Як відомо, зірка розлучена і має негативний досвід пошуку нового кохання в Tinder.