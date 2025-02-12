"Дуже люблю щирість": Саліванчук розказала про зміни в особистому житті та побачення своєї мрії

Акторка Анна Саліванчук, яка торік повідомила про розлучення з батьком двох її синів, депутатом Олександром Божковим, заінтригувала змінами у своєму особистому житті.

У ньому з'явився дехто особливий. Про це Аня трохи розповіла "ЖВЛ", пише "ТСН".

Так, за словами зірки, її зустріч із новим залицяльником відбулася нещодавно і зовсім випадково.

Реклама:

То серденько 39-річнної Саліванчук більше не вільне?

"У мене випадок був, я вважаю, досить цікавий, але і банальний. Тому що це був театр, це була моя робота", - поділилася вона.

Іде мова про колегу або про глядача, Анна поки говорити не стала. Але натякнула чоловікам, що навіть якщо жінку, яка припала їм до душі, вони помітили просто десь у натовпі на перехресті, то її "теж можна наздогнати, знайти, подарувати квіточку, поцілунок, увагу".

"У нас ще маленький термін знайомства. Але я дуже люблю щирість. Я дуже не люблю, коли кажуть неправду, щось придумують, накручують. Люблю, коли просто щиро дивляться в очі, і ти розумієш, що це правда. Побачення мрії сьогодні для мене – це щоб я дивилася на чоловіка, а в животі у мене були метелики. Я дивилася на нього і розуміла, що нічого від нього не хочу, просто хочу дивитися", - зізналася Саліванчук.

Як відомо, окрім щирості Анну в чоловіках приваблюють такі риси як доброта і любов до дітей. Але є дещо, що може її категорично відштовхнути навіть від такого.



