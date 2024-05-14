"Мужньо гастролюєте по європейських столицях": у мережі відреагували на критику Мухарського в бік російськомовних харківських школярів

Днями в мережі завірусилися фото та відео, зняті у Харкові фотографом Яном Доброносовим. На них 11-класники, користуючись паузою між російськими обстрілами, репетирують посеред вулиці свій танець для випускного.

Думки коментаторів розділилися. Когось кадри зворушили, а когось - засмутили та обурили, адже діти і хореографка, яка ними керує, балакають мовою країни-агресорки. Висловився з цього приводу, зокрема, шоумен та письменник Антін Мухарський, очікувано спричинивши палку дискусію у своєму Facebook.

"Всі в захопленні.... Може то я єдиний, "фашиствующій нацик с ізвращьонним чувством прєкрасного", побачив в оцьому відео, де росіськомовні "діточки" танцюють випускний вальс о 5-й ранку - відвертий посил "спасать русскій мір в окупірованном нацистамі Харьковє"", - написав Антін (орфографію автора тут і далі збережено).

Антін зараз перебуває на гастролях в Іспанії, збираючи кошти на допомогу українській армії Фото з Facebook Мухарського

"Смокалі вже крутять це відео по своїх каналах з коментарями: "Харьков - русскій город. Дождітєсь нас, родниє! Ми рядом. Уже в 30 кіломєтрах". Біда...", - констатував він.

Чимало підписників Мухарського з ним погодилися, бо переконані: "за російською мовою прилітають російські ракети".

Водночас немало коментаторів вважають, що з боку зірки, який під час повномасштабної війни перебуває за кордоном, як і його діти, є неетичним так висловлюватися щодо тих, хто залишається в Україні.

Антіна "запрошують" особисто приїхати до Харкова, дорікаючи тим, що артист висловлює свій патріотизм із-за кордону.

ДИВІТЬСЯ ТЕ САМЕ ВІДЕО:

Харків, 5-30 ранку. Поки немає авто та обстрілів, школяри готуються до випускного балу💙💛 Опубліковано Yan Dobronosov Пʼятниця, 10 травня 2024 р.

Як відомо, 55-річний Мухарський є багатодітним батьком: має двох дочок від першої дружини і двох синів і доньку від другої, одіозної екстелеведучої, фанатки Володимира Путіна Сніжани Єгорової. Нащадки з Антіном не спілкуються - як пояснював він сам, "для одних тато - фашист-бандерівець. Для інших - х*й знає шо...".

Нагадаємо, чинна дружина Антіна Мухарського - мистецтвознавиця Єлизавета Бєльська, із якою вони на "ви".