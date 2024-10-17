"Почерк ФСБ не змінюється": Мухарський заявив про "повзучу окупацію" Росією Польщі, де скасували його тур

Антін Мухарський та його Орест Лютий мали виступити у Польщі Фото з Facebook Мухарського

Шоумен та письменник Антін Мухарський повідомив про скасування своїх запланованих виступів у Польщі. За цим, переконаний творець "Ореста Лютого", стоїть російська ФСБ.

Свою думку 55-річний артист висловив у Facebook-пості, звернувшись із застереженням про небезпеку зросійщення до "братів-поляків".

"Повзуча окупація Польщі", - такий заголовок екс Сніжани Єгорової обрав для свого меседжу.

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"На вулицях Вроцлава усюди звучить російська. На площі Ринок, в ресторанах, громадському транспорті, супермаркетах. Ми з (дружиною) Єлизаветою були вражені зросійщенням цього чудового польського міста, яке я пам'ятаю з початку 90-х. На ті часи, окуповані, спотворені совком (Росією) Варшава, Лодзь, Краків, Познань тільки починали процеси вилюднення та дерадянізації. Полякам вдалося вирватися з лап імперського монстра у мирний спосіб. Україні - ні", - написав Мухарський.

Антін із дружиною Єлизаветою Бєльською

Він наголосив, що з початком повномасштабного російського вторгнення Польща першою приймала мільйони біженців, надаючи їм допомогу, житло і роботу, за що український народ безмежно вдячний та ніколи цього не забуде.

"І це дуже дратує Росію, яка максимально активізувала в Польщі радикальні антиукраїнські рухи. Українофобія стає популярним трендом. Говорити на вулицях Польщі українською стає небезпечно. Російськомовні українці, котрі з початком війни перейшли на українську, знову повертаються в широке лоно "русскаго міра", який радісно приймає до своїх обійм всіх, хто не здатен вчитися, рости над собою, аналізувати, критично мислити, словом - вилюднюватися. Всі шляхи деградації ведуть до Москви, яка знищує всіх хто вказує на її людожерську сутність", - зазначив шоумен.

На думку Антіна, кампанія з дискредитації його концертного туру з метою збору коштів на підтримку аеробомберів підрозділу "Шалені коти" була "блискавичною і прекрасно спланованою".

"Одномоментний інформаційний удар по місцях проведення концертів (тисячі!!! коментарів на публічних сторінках закладів та концертних майданчиків з погрозами та обіцянками фізичної розправи над учасниками, глядачами та організаторами виступів). Десятки написаних під копірку листів від "глибоко обурених громадян", підключення "популярних блогерів" з середовища гастро-індустрії, "народних дружин", "громадянських рухів", "патріотично налаштованих активістів"... Нам до цього не звикати. Почерк ФСБ не змінюється десятиліттями", - констатував Мухарський.

Мухарський обурений "зросійщенням" Польщі та бачить у цьому результат плідної праці російської ФСБ

Артист переконаний, що "ручні ботоферми ФСБ" уже захопили польський інформаційний простір, всіляко нав'язуючи антиукраїнський порядок денний.

"Дорогі брати поляки, ми вас любимо і уклінно дякуємо за неоціненну підтримку України! Ніяких звинувачень, ніякого негативу на вашу адресу від нас ви не почуєте і не побачите. Бо його нема. За роки активної боротьби з Росією ми навчилися відділяти фейки від правди.

В нашій спільній історії було всяке. ВИБАЧАЄМО І ПРОСИМО ВИБАЧЕННЯ (це універсальна форма нашого спільного майбутнього)", - заявив Антін.

Шоумен вирішив застерегти поляків від небезпеки повзучої окупації

Як наголосив шоумен, у поляків та українців один ворог: "дикунська та варварська" путінська Росія, яка - в формі скасування його виступів у Польщі - сьогодні перемогла на маленькій ділянці величезного фронту.

"Колись (на перший погляд) нездоланна та потужна імперія СРСР гугупнула за три дні, бо була царством брехні, злочинів, зубожіння та смерті. Вірю, що так станеться і з сучасною росією - правонаступницею СРСР", - запевнив Мухарський.

"І поки українці (ціною десятків тисяч жертв) тримають небо над всім цивілізованим світом, Польща ще може насолоджуватися мирним життям. Але кількість російської мови на вулицях польських міст викликає шок. Путін казав: "росія там, гдє звучіт русская рєчь". І сьогодні вона пишно квітне у Вроцлаві, Варшаві, Лодзі, Познані, Гданську, закликаючи війну до вас у хату. Бо все російське - вбиває", - застеріг він.

"Зрозуміло, що чужий досвід мало кому цікавий та зрозумілий. Але я маю попередити. Хоча скоріше - нагадати. Бо колись ви прекрасно знали: що таке - Росія!", - додав Антін.

Як відомо, в січні 2024-го року російські пропагандисти зірвали концерт гурту "Танок на майдані Конго" у столиці Словенії Любляні. Раніше про "руки Кремля", які перешкоджають проведенню його концертів у Німеччині та Швейцарії заявляв Олег Скрипка.

Нагадаємо, в червні Ірина Федишин розказала про неприємний інцидент із росіянином, який стався під час її концерту в Америці.