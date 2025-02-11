Досі не пробачила? Шварценеггер стрівся з ексдружиною на прем'єрі в їхнього сина, але не потрапив на родинні фото
Американський актор Арнольд Шварценеггер і його ексдружина Марія Шрайвер зустрілися на нью-йоркській прем'єрі третього сезону серіалу "Білий лотос", де знявся їхній старший син, 31-річний Патрік.
Підтримати Патріка також прийшли сестри, 35-річна Кетрін і 33-річна Крістіна, та 27-річний брат Крістофер. Але зворушливого возз'єднання Арні та Марії для групового фото з нащадками не відбулося. Діти зазнімкувалися лише з мамою. Окремо Патрік сфотографувався з батьком.
На івенті Кетрін була зі своїм чоловіком, актором Крісом Преттом, а Патрік - із нареченою, моделлю Еббі Чемпіон.
Як відомо, багаторічний шлюб Арнольда і Марії розпався після того, як стало відомо, що в кінозірки є позашлюбний син від домоправительки Мілдред Патті Баени. Причому парубок, якого звати Джозеф, практично ровесник Крістофера.
77-річний Шварценеггер підтримує стосунки з нащадком, а от його законні діти, схоже, так і не прийняли Баену як брата.
Нагадаємо, Шварценеггер неодноразово публічно каявся за те, що скоїв, і називав 69-річну Марію Шрайвер своєю найбільшою втратою.
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