"Три роки захищав країну": Ксенія Попова повідомила про загибель батька на фронті

Співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова поділилася трагічною новиною. Її батько, який захищав країну від окупантів, загинув на фронті.

Ксенія поділилася у своєму Instagram чорно-білим фото з чоловіком, який цілує її у щоку.

"Сьогодні я дізналася, що мій батько загинув на війні. Усі 3 роки він захищав нашу країну. Поки не можу виходити на зв'язок", - написала Ксенія.

Ксенія втратила батька на війні

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У жовтні минулого року про загибель свого брата на фронті повідомляв шоумен та телеведучий Даніель Салем.

Також від отриманого на фронті поранення помер брат співачки Марії Бурмаки.