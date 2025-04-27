"Три роки захищав країну": Ксенія Попова повідомила про загибель батька на фронті

Юлія Леськова - 27 квітня, 11:22

Співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова поділилася трагічною новиною. Її батько, який захищав країну від окупантів, загинув на фронті. 

Ксенія поділилася у своєму Instagram чорно-білим фото з чоловіком, який цілує її у щоку. 

"Сьогодні я дізналася, що мій батько загинув на війні. Усі 3 роки він захищав нашу країну. Поки не можу виходити на зв'язок", - написала Ксенія. 

У Ксенії Попової на фронті загинув тато

Ксенія втратила батька на війні


У жовтні минулого року про загибель свого брата на фронті повідомляв шоумен та телеведучий Даніель Салем. 

Також від отриманого на фронті поранення помер брат співачки Марії Бурмаки. 

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