Син Бекхемів показався з переломом у лікарні та подякував дружині за догляд
Первісток Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін опинився в лікарні. Як написав сам хлопець у своєму Instagram, він зламав плече.
Знімком із лікарняної палати хлопець поділився в Instagram.
"Зламав плече, але добре, що в мене є Нікола, яка мене доглядає. Люблю тебе, крихітко", – написав він.
Як відомо, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем відсвяткували помпезне весілля навесні 2022-го. Подейкують, за кулісами ідеальної картинки відбувалося справжнє пекло.
Нагадаємо, у лютому із травмою ходила мати Брукліна. Вікторія зламала ногу, що змусило її кілька місяців пересуватись на милицях.
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