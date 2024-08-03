Син Бекхемів показався з переломом у лікарні та подякував дружині за догляд

Первісток Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін опинився в лікарні. Як написав сам хлопець у своєму Instagram, він зламав плече.

Знімком із лікарняної палати хлопець поділився в Instagram.

"Зламав плече, але добре, що в мене є Нікола, яка мене доглядає. Люблю тебе, крихітко", – написав він.

Бруклін не розповів, як саме зламав плече та наскільки серйозна в нього травма фото з Instagram Брукліна Бекхума

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Як відомо, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем відсвяткували помпезне весілля навесні 2022-го. Подейкують, за кулісами ідеальної картинки відбувалося справжнє пекло.

Нагадаємо, у лютому із травмою ходила мати Брукліна. Вікторія зламала ногу, що змусило її кілька місяців пересуватись на милицях.