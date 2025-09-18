Хвороба повернулася: Белла Хадід опинилася в лікарні та показала чесні фото себе у розпачі

28-річна американська супермодель опинилася в лікарні через загострення хвороби Лайма, на яку вона страждає вже понад 17 років.

Зірка світових подіумів показала в Instagram чесні фото себе в лікарняній палаті у сльозах та з припухлим обличчям.

"Вибачте, що я завжди так зникаю", - звернулася до підписників Белла.

Хвороба Лайма знову дала про себе знати

На кількох фотографіях можна бачити Беллу, підключеною до крапельниці. На знімках модель виглядає розчавленою і беззахисною.

Супермодель показала чесні фото себе під час лікування

Дівчина вирішила ділитися з підписниками не лише красивими моментами свого життя, а й болісними





Як відомо, про свої багаторічні страждання від хвороби Лайма Белла Хадід розказала два роки тому. Тоді вона зраділа, бо начебто одужала. Але, на жаль, інфекційне захворювання, спричинене укусом кліща, знову дало про себе знати.