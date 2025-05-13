Кольчуга, топлес, і прозора сукня: Белла Хадід з пишною укладкою спокусливо попозувала для глянцю. Фото

Американська супермодель Белла Хадід знялася в спокусливій фотосесії для британського Vogue.

Перед об'єктивом камер знаменитість постала у різних луках, що нагадували епоху 80-х. Вона позувала у кольчужному топі й спідниці, тюлі з квітковим принтом і топлес з пишною укладкою.

На чорно-білих фото 28-річна Белла декілька разів засвітила свої соски та похизувалася стрункою фігурою.

Манекенниця показала плаский живіт, який прикрасила шкіряним ременем Усі фото Steven Meisel

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Образи були доповнені масивними прикрасами

Нещодавно Белла у бікіні попозувала на коні для кампейну, а в стрінгах і бра розважилася на снігу. Також зірка показувала млосні фото з відпочинку з коханим. Груди вона теж оголює не вперше.

Нагадаємо, минулого року Хадід потрапила у скандал через рекламний ролик, за який їй довелося виправдовуватися.