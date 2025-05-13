Кольчуга, топлес, і прозора сукня: Белла Хадід з пишною укладкою спокусливо попозувала для глянцю. Фото

Карина Тімкова - 13 травня, 17:15

Американська супермодель Белла Хадід знялася в спокусливій фотосесії для британського Vogue.

Перед об'єктивом камер знаменитість постала у різних луках, що нагадували епоху 80-х. Вона позувала у кольчужному топі й спідниці, тюлі з квітковим принтом і топлес з пишною укладкою.

На чорно-білих фото 28-річна Белла декілька разів засвітила свої соски та похизувалася стрункою фігурою.

Белла Хадід посвітила сосками у кольчузі

Манекенниця показала плаский живіт, який прикрасила шкіряним ременем

Усі фото Steven Meisel

Белла Хадід показала тіло у прозорій сукні

Хадід ефектно попозувала у прозорій сукні від Dolce&Gabbana, що прикрашена квітами

Белла Хадід топлес попозувала для журналу

Зірка з діамантами на шиї захопила своїм сексуальним виглядом

Белла Хадід в елегантній сукні ефектно попозувала для журналу
Про таку сукню, напевно, мріяли усі американські випускниці наприкінці 20 століття
Белла Хадід у блискучій сукні знялася для глянцю

Знаменитість продемонструвала свої модельні навички у новій зйомці

Белла Хадід зачарувала своїм виглядом в ефектній зйомці

Образи були доповнені масивними прикрасами

Нещодавно Белла у бікіні попозувала на коні для кампейну, а в стрінгах і бра розважилася на снігу. Також зірка показувала млосні фото з відпочинку з коханим. Груди вона теж оголює не вперше.

Нагадаємо, минулого року Хадід потрапила у скандал через рекламний ролик, за який їй довелося виправдовуватися.

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Модель Белла Хадід
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