Белла Хадід у ніжній сукні з голою спиною показалася в обіймах мами і тата на заході свого бренду. Фото
28-річна американська супермодель Белла Хадід відвідала презентацію нового парфуму від свого бренду Orebella в Беверлі-Хіллз.
На захід знаменитість вдягнула кремову мідісукню з декольте до пупа і оголеною спиною. Літній образ доповнений ковбойськими черевиками. Блондинисті пасма манекенниця вклала у пучок, а руки прикрасила масивними браслетами.
Підтримати Беллу прийшла її родина, а саме мама Йоланда Хадід, батько, девелопер Мохамед Хадід та зіркові подружки: Кайлі й Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер.
Нещодавно сестри Хадід ошелешили новиною про те, що у них є доросла таємнича сестра.
Белла відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та до повторення культових образів знаменитостей. А нещодавно вона у стрінгах наробила ефектних фото серед снігу й знялася для глянцю у прозорій сукні. До речі, якось ТаблоID розповідав, яким недугом хворіє зірка.