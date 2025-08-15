Белла Хадід у ніжній сукні з голою спиною показалася в обіймах мами і тата на заході свого бренду. Фото

28-річна американська супермодель Белла Хадід відвідала презентацію нового парфуму від свого бренду Orebella в Беверлі-Хіллз.

На захід знаменитість вдягнула кремову мідісукню з декольте до пупа і оголеною спиною. Літній образ доповнений ковбойськими черевиками. Блондинисті пасма манекенниця вклала у пучок, а руки прикрасила масивними браслетами.

Підтримати Беллу прийшла її родина, а саме мама Йоланда Хадід, батько, девелопер Мохамед Хадід та зіркові подружки: Кайлі й Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер.

Попри велику популярність, зірка залишається татковою донечкою Фото Diggzy

Йоланда підтримала свою спадкоємицю

Хадід вміє виглядати ефектно і спокусливо одночасно

Найближчі люди моделі прийшли привітати її у важливий день

Які милі обійми

Зіркова четвірка Белли, Кендалл, Кайлі та Хейлі обожнюють спільні розваги Фото Diggzy

Зірка подіумів посвітила стрункими ніжками

Новий аромат від Белли отримав назву "Eternal Roots"

Селебріті з оголеною спиною повеселилася на власному заході

Нещодавно сестри Хадід ошелешили новиною про те, що у них є доросла таємнича сестра.

Белла відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та до повторення культових образів знаменитостей. А нещодавно вона у стрінгах наробила ефектних фото серед снігу й знялася для глянцю у прозорій сукні. До речі, якось ТаблоID розповідав, яким недугом хворіє зірка.