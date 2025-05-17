Белла Хадід у срібній сукні повторила відомий лук Йовочич 28-річної давнини. Фото
Американська супермодель Белла Хадід відвідала вечірку з нагоди виходу власних парфумів Orebella у Лондоні. На івент зірка з'явилася у вінтажній сукні з колекції кінця 90-х.
Белла одягнула срібне асиметричне плаття, прикрашене об'ємними квітами та драпіруванням від бренду John Galliano.
До речі, саме таку сукню вигулювала Міла Йовович на хіднику під час презентації фільму Лука Безсонна "П'ятий елемент" у 1997-му році.
До речі, на початку травня цього року Белла Хадід знімалася для британського Vogue. Вона попозувала з об'ємною укладкою та у топі-кольчузі.
Нагадаємо, минулого року на Каннському кінофестивалі Хадід епатувала публіку оголеними грудьми у напівпрозорій сукні. Цього року на фестивалі ввели дрес-код "з міркувань пристойності".