"Готова грати жорстко": Лопес націлилася відібрати в Аффлека половину його статків - ЗМІ

Фото Getty Images

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес і її чинний чоловік, актор Бен Аффлек не коментують поки чуток про своє розлучення. Якщо ж вірити інсайдерам, воно таки наближається і не обіцяє бути мирним.

Як розповів співрозмовник Radar Online, 54-річна Джей Ло замислила градіозну помсту. Артистка налаштована відсудити в 51-річного Бена половину його статків, які оцінюються в 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Ace Showbiz.

Реклама:

"Га?" Фото Getty Images

Зі слів джерела, Лопес, яка сама "коштує" 400 мільйонів доларів, вважає, що має повне право витрусити з Аффлека на прощання грошенят. Адже впродовж їхнього 2-річного шлюбу вона вкладалася в сім'ю фінансово значно більше за нього.

Як пояснив інсайдер, Бен "постійно бурчав через витрачання грошей". Тож, щоби не вислуховувати це, Дженніфер просто платила сама.

"Один із секретів, про які мало хто знає, те, що Дженніфер покривала більшість їхніх шлюбних витрат, і тепер вона вважає, що він їй винен", - зазначило джерело.

"Висока вартість життя забезпечувалася за її рахунок. Також вона сплатила левову частку за дім у $60 мільйонів, який вони придбали", - запевнив інформатор.

Дженніфер покарає Бена за крах шлюбу грошима? Фото Getty Images

Відтак Лопес вимагає, щоби всі витрати, що були здійснені впродовж їхнього з Беном спільного життя, були підраховані та розподілені навпіл. Вона ображена і налаштована повернути все, що "інвестувала".

"Не вона стала тим, хто поставив хрест на їхньому шлюбі, вона почувається серйозно обманутою та прагне крові", - попередив співрозмовник сайту.

"Якби він, як хороший хлопчик, залишався у шлюбі, вона би не виступала. Але він покинув її, та, зрештою, Дженніфер завжди забирає своє і тепер вона готова грати жорстко", - підсумував він.

Цікаво, що одружувалися "Бенніфер", якщо вірити журналу "OK!", без шлюбного контракту. Пара була так переконана, що цього разу все це назавжди, що просто об'єднала свої капітали.

Фото Getty Images

Нагадаємо, Аффлек та Лопес уже виставили на продаж свій спільний маєток. Джерела кажуть, що фактично союз зірок перестав існувати ще декілька місяців тому.

Як відомо, Дженніфер і Бен були заручені на початку 2000-их, але розбіглися. Майже 20 років по тому, вже побувавши в шлюбах та маючи дітей, зіркові колишні вирішили дати одне одному ще один шанс та зійшлися, а в 2022-му побралися. Лопес навіть офіційно узяла чоловікове прізвище.



