Багатоярусний торт зранку та селфі в купальнику: "королева" Лопес показала, як відгуляла 55-річчя без Аффлека. Відео

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка днями відзначила 55-річчя, показала, як відбулося помпезне святкування її ювілею.

У своєму Instagram зірка поділилася зворушливими світлинами ранку дня народження та звернулася у дописі до аудиторії з нагоди свого свята.

"Я спостерігаю за вашими привітаннями з днем народження, бачу красиві відео і дописи від вчорашнього вечора і сьогодні зранку з різних куточків світу. Я реготала, посміхалася, пустила трохи сліз, а коли побачила білборд на Таймс-Сквер, була цілком вражена. Я дійсно маю найкращих, найнеймовірніших фанів у світі. Я ніколи не зможу висловити вам, наскільки мене зворушує чи наскільки благословенною я почуваюся, маючи вас усіх у своєму житті. Дякую вам, неймовірно сильно", – написала співачка.

Джей Ло проілюструвала звернення до фанів затишним домашнім кадром фото з Instagram Дженніфер Лопес

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Святковий торт складався з трьох ярусів фото з Instagram Дженніфер Лопес

"Важко повірити, що ми провели весь цей час разом. Дотепно, адже я сиджу тут зараз і розмірковую над цією надзвичайною подорожжю крізь життя, але все ще почуваюся, як та сама дівчинка, переповнена енергією та бравадою, готовою підкорити весь світ за вікном; і, водночас, такою ніжною, тендітною і наляканою, але завжди переповненою любов’ю з середини.

Я так сильно вас люблю. Я хочу, щоб ви знали, в мій день народження ВИ є найбільшим подарунком. Крім моєї сім’ї та друзів, ви завжди були поруч зі мною у хороші та важкі часи. Я завжди можу розраховувати на вас. І я хочу, щоб ви знали, що ви завжди можете на мене розраховувати. Дякую, за піклування, розуміння, відданість і найважливіше – любов. Дякую, дякую, дякую", – підсумувала вона.

Також у сам день народження артистка показалася у купальнику, а в сторіс продемонструвала святкові гуляння. Як відомо, Джей Ло цього року влаштувала вечірку у стилі "Бріджертонів".

"Це я зараз", – процитувала Лопес під дописом одну зі своїх пісень фото з Instagram

Ось в такому розкішному образі Джей Ло зустрічала гостей на своїй вечірці фото з Instagram

Гулянку влаштували під відкритим небом фото з Instagram

Здається, співачка – прихильниця серіалу "Бріджертони" фото з Instagram

фото з Instagram

До речі, свято пройшло без Бена Аффлека. Подружжя, яке з чуток, от-от подасть на розлучення, вже кілька місяців живе кожен своїм життям.

Вони також виставили на продаж спільний маєток вартістю понад 60 мільйонів. Подейкують, Аффлек і Лопес взялися і за розпродаж об’єктів мистецтва. А загальна сума майна, яке їм доведеться поділити складає понад 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, днями інсайдер розповів, що Дженніфер і Бен намагаються налагодити відносини. Мовляв, перед остаточним розлученням пара хоче зробити крок до примирення і переконатись, чи справді все скінчено.