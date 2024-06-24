Поки Лопес красувалася в Парижі: Аффлека помітили без обручки на ланчі з дочкою. Фото

Останній місяць до зіркового подружжя Аффлек-Лопес прикуто багато суспільної уваги. На тлі чуток про неминуче розлучення як актора, так і співачку постійно переслідують папараці, фільмуючи кожен їхній крок.

Саме тому не дивно, що черговий вихід Бена Аффлека у компанії дітей, а саме 18-річної Вайолет, потрапив під приціл фотографів.

Як пише Page Six, актор зі старшою дочкою був помічений за ланчем у Лос-Анджелесі. Цікаво, що на підмізинному пальці зірки не було обручки.

До речі, Дженніфер Лопес днями подалася у відпустку до Італії. Звідти зірка завітала до Парижа. Там вона відвідала показ модного бренду Dior. Для нього артистка вбралася у світло-коричневу сукню довжиною міді, яку доповнила сумочкою, шкіряними пальчатками і посмішкою.

Лопес не виглядає засмученою фото GETTY IMAGES

Як відомо, перші чутки про негаразди у стосунках почали ходити після тривалої відсутності закоханих на публіці. Широкий загал стривожив факт, що Бенніфер, які часто потрапляли у кадр під час поцілунків чи романтичних прогулянок, майже два місяці не показувалися разом.

Згодом з’явилася інформація, що подружжя продає свій особняк, який у 2023-му придбало за понад 60 мільйонів доларів. Про правдивість цих чуток свідчило і роздільне проживання. Актор вирішив оселитися ближче до ексдружини та дітей, а Лопес – знайти інше помешкання.

Дедалі більше інформації свідчить про ймовірний розрив пари фото GETTY IMAGES

Як повідомляли тоді інсайдери, Аффлек проаналізував останні кілька років стосунків з Джей Ло та зрозумів, що "дивився на світ через рожеві окуляри". Мовляв, відновлення їхнього роману після 20-річної перерви начебто "було гарячковим маренням" і він взагалі шкодує про одруження зі співачкою.

Нагадаємо, нещодавно актор розповів, що його дратує у стосунках з Лопес.