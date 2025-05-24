"Ласкаво просимо в світ": Борисa Джонсона зробили батьком удев'яте. Фото
Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон іще раз став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народилася четверта спільна дитина - дівчинка, яку назвали Поппі. Для Бориса вона стала дев'ятим нащадком.
Про народження донечки 37-річна Керрі, яка не афішувала свою вагітність, повідомила у Instagram, поділившись фото з крихіткою.
"Ласкаво просимо у світ, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Aka Попс, Поп Тарт", - оголосила породілля домашнє прізвисько дівчинки, на честь популярного печива.
"Я повірити не можу, яка ти гарненька та крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно зачаровані. Не певна, що я хоча би хвилину поспала, відколи ти народилася, бо не можу надивитися, яка ти цілковито чарівна", - зізналася доні Керрі.
Вона щиро подікувала медперсоналу лікарні Університетського коледжу Лондона, де народжувала. А ще розказала, як прийняли сестричку їхні з Борисом старші діти: 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та Френк, якому в липні виповниться 2.
"Вілф, Ромі та Френк більш ніж у захваті, особливо Ромі, яка страшенно хотіла молодшу сестру. Давайте сюди однакові сукні. Остання учасниця банди", - написала Джонсон.
Керрі додала, що вже перебуває вдома, а дитинка дрімає в неї на руках. Як зазначила жінка, настав час для піци та коктейлів (останнє не для годуючої мами, вочевидь).
Як відомо, Керрі - третя офіційна дружина Бориса Джонсона. Пара взяла шлюб у 2021-му. В своєму фотоблозі жінка часто ділиться милими моментами з життя багатодітної родини.
Нагадаємо, є ймовірність, що нащадків у Джонсона насправді може бути більше, ніж 9.
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