"Ласкаво просимо в світ": Борисa Джонсона зробили батьком удев'яте. Фото

Борис та Керрі Джонсони знову стали батьками Фото Getty Images

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон іще раз став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народилася четверта спільна дитина - дівчинка, яку назвали Поппі. Для Бориса вона стала дев'ятим нащадком.

Про народження донечки 37-річна Керрі, яка не афішувала свою вагітність, повідомила у Instagram, поділившись фото з крихіткою.

"Ласкаво просимо у світ, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Aka Попс, Поп Тарт", - оголосила породілля домашнє прізвисько дівчинки, на честь популярного печива.

Щасливий тато та крихітка Попс

"Я повірити не можу, яка ти гарненька та крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно зачаровані. Не певна, що я хоча би хвилину поспала, відколи ти народилася, бо не можу надивитися, яка ти цілковито чарівна", - зізналася доні Керрі.

Керрі народила донечку 21-го травня

Вона щиро подікувала медперсоналу лікарні Університетського коледжу Лондона, де народжувала. А ще розказала, як прийняли сестричку їхні з Борисом старші діти: 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та Френк, якому в липні виповниться 2.

"Вілф, Ромі та Френк більш ніж у захваті, особливо Ромі, яка страшенно хотіла молодшу сестру. Давайте сюди однакові сукні. Остання учасниця банди", - написала Джонсон.

Мрія Ромі про сестричку здійснилася

Керрі додала, що вже перебуває вдома, а дитинка дрімає в неї на руках. Як зазначила жінка, настав час для піци та коктейлів (останнє не для годуючої мами, вочевидь).

Як відомо, Керрі - третя офіційна дружина Бориса Джонсона. Пара взяла шлюб у 2021-му. В своєму фотоблозі жінка часто ділиться милими моментами з життя багатодітної родини.

Нагадаємо, є ймовірність, що нащадків у Джонсона насправді може бути більше, ніж 9.