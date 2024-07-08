Трималися за ручки: Бред Пітт із Інес де Рамон показалися на автоперегонах Формули-1. Фото

Марія Ткаченко 8 липня, 12:30
Бред Пітт та Інес де Рамон

Бред Пітт та його пасія Інес де Рамон здійснили вихід на публіку вдвох

Фото Getty Images

Американський актор Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон уже не приховують своїх романтичних стосунків від широкого загалу. Солодка парочка 7-го липня відвідала разом автоперегони чемпіонату світу з Формули-1 2024 British Grand Prix.

60-річний Бред та 34-річна Інес міцно трималися за руки. Присутність на змаганнях численних фотографів пару не бентежила, завдяки чому шанувальники й мають змогу помилуватися милими світлинами.

Бред Пітт та його дівчина

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Фото Getty Images

Нагадаємо, Пітт і де Рамон, яка лише декілька місяців тому нарешті оформила розлучення зі своїм тепер уже ексчоловіком, актором Полом Веслі, вже мешкають разом. Подейкують, пара замислюється й про появу спільної дитини.

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бред пітт
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