Трималися за ручки: Бред Пітт із Інес де Рамон показалися на автоперегонах Формули-1. Фото
Американський актор Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон уже не приховують своїх романтичних стосунків від широкого загалу. Солодка парочка 7-го липня відвідала разом автоперегони чемпіонату світу з Формули-1 2024 British Grand Prix.
60-річний Бред та 34-річна Інес міцно трималися за руки. Присутність на змаганнях численних фотографів пару не бентежила, завдяки чому шанувальники й мають змогу помилуватися милими світлинами.
Нагадаємо, Пітт і де Рамон, яка лише декілька місяців тому нарешті оформила розлучення зі своїм тепер уже ексчоловіком, актором Полом Веслі, вже мешкають разом. Подейкують, пара замислюється й про появу спільної дитини.
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