"Вона буде надзвичайною мамою": інсайдер розповів про плани 60-річного Пітта побудувати сім'ю з коханою

Голлівудський актор Бред Пітт, двоє дочок якого нещодавно демонстративно відмовилися від його прізвища, переживає непрості часи.

Однак, як переконує близький до актора інсайдер, основною підтримкою у такій складній ситуації залишається його дівчина Інес де Рамон. І саме з нею зірка готовий рухатися далі.

Як пише Daily Mail, актор вважає, що питання дітей у його житті все ще може бути відкритим.

"Це спустошливо для Бреда – те, що в нього немає фактично стосунків із дітьми, але Інес стала для нього справжнім джерелом підтримки та комфорту. І це зближує їх ще більше. Мати більше дітей – це не поза обговоренням. Інес – молода і Бред казав, що він стовідсотково підтримає її, раптом якщо вона захоче дітей. Йому подобається ідея побудувати нове життя з Інес, і все можливо", – сказало джерело.

Актор має серйозну підтримку фото getty images

"Бред казав, що Інес буде надзвичайною мамою. Вона терпляча, має легкий характер і прекрасне почуття гумору. Іншими словами, їхні стосунки плавні та без драми. Він з Інес надовго", – додав інсайдер.

Цікаво, що раніше інсайдери вже розповідали про готовність Бреда завести дитину з коханою. Пара, яка зустрічається з осені 2022-го, у лютому почала жити разом.

Пітт не виключає, що може завести дитину із де Рамон фото з соцмереж

Як відомо, актор із дівчиною вже неодноразово виходили у світ, тому фанам залишається лише чекати офіційного дебюту на парадному хіднику.

Нагадаємо, раніше близький до Пітта інсайдер розповідав, як Бред сприйняв відмову дітей носити його прізвище.