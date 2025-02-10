Найсильніша команда: Бредлі Купер з 7-річною донею в тематичному прикиді повболівали за "орлів" на Super Bowl
Актор Бредлі Купер та його донечка, 7-річна Лія мають спільне захоплення: американський футбол. 9-го лютого парочка вболівала за Philadelphia Eagles у матчі Super Bowl 2025, що відбувся в Новому Орлеані.
Бредлі та його доця вбралися в кольори улюбленої команди.
Як відомо, Лія - єдина дитина 50-річного актора. З її матір'ю, російською моделлю Іриною Шейк, вони розійшлися, коли дитині було два роки. Але колишні спромоглися залишитися в добрих стосунках, щоби разом виховувати дівчинку.
Нагадаємо, Бредлі свого часу зізнався, що, не вагаючись, віддав би за Лію своє життя.
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