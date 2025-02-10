Найсильніша команда: Бредлі Купер з 7-річною донею в тематичному прикиді повболівали за "орлів" на Super Bowl

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Актор Бредлі Купер та його донечка, 7-річна Лія мають спільне захоплення: американський футбол. 9-го лютого парочка вболівала за Philadelphia Eagles у матчі Super Bowl 2025, що відбувся в Новому Орлеані.

Бредлі та його доця вбралися в кольори улюбленої команди.

Лія з татом вболівала за "Філадельфійських орлів" Фото Getty Images

Дівчинка - маленька копія Бредлі Фото AFP via Getty Images

Mr. Silver Linings Playbook in the house to support his @Eagles 🦅



📺: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/jz8NSbKmmy — NFL (@NFL) February 9, 2025

Як відомо, Лія - єдина дитина 50-річного актора. З її матір'ю, російською моделлю Іриною Шейк, вони розійшлися, коли дитині було два роки. Але колишні спромоглися залишитися в добрих стосунках, щоби разом виховувати дівчинку.

Нагадаємо, Бредлі свого часу зізнався, що, не вагаючись, віддав би за Лію своє життя.







