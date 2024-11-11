"Зробив підтяжку обличчя": користувачі Instagram кепкують із химерного фото Бредлі Купера з Джіджі Хадід

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Американський актор Бредлі Купер та модель Джіджі Хадід днями відвідали культову виставу "Чикаго" на Бродвеї.

Зіркова парочка сфотографувалася на згадку з актрисами мюзиклу - Кімберлі Меребл та Аліссою Мілано. Остання опублікувала групове фото у своєму Instagram, дещо спантеличивши підписників.

"Це не Бредлі Купер, хіба що він зробив підтяжку обличчя lol... Це Бредлі Купер ШІ, бо в мене є питання... Бредлі з нами у кімнаті?... Дівчинко, попустися з Facetune", - закликають інтернет-користувачі Аліссу.

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Декому Джіджі теж здалася несхожою на себе.

Підписники Мілано заледве впізнали Бредлі Купера Фото з Instagram Мілано

Нагадаємо, про роман Джіджі та Бредлі публіка, завдяки папараці, дізналася рік тому. Голуб'ята своїх стосунків не коментують. Подейкують, 49-річний Купер незабаром наважиться зробити рішучий крок і покликати 29-річну красуню Хадід заміж.

Як відомо, і Бредлі, і Джіджі мають донечок від попередніх стосунків: актор - 7-річну Лію від Ірини Шейк, а модель - 4-річну Хаї від Зейна Маліка.











