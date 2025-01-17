Усмішка не змінилася: 69-річний Брюс Вілліс розчулив фанів появою на рідкісному відео
Американський актор Брюс Вілліс, відколи в нього було діагностовано деменцію, не з'являється на публіці. Але 69-річна кінозірка зробив виняток, щоби особисто подякувати поліцейським, які беруть участь у ліквідації нищівних пожеж у Лос-Анджелесі.
Відео цього моменту опублікувала в Instagram Брюсова дружина Емма Хемінг Вілліс.
"Побачивши працівника екстренних служб, Брюс ніколи не втрачав нагоди висловити свою вдячність щирим рукостисканням і "спасибі за вашу службу". Вчорашній день не був винятком", - написала вона.
На відео не можна почути, чи виходить у Вілліса щось сказати. Але його усмішка лишилася незмінною, що відзначили підписники. Вони дякують Еммі за те, що поділилася цим зворушливим відео та висловлюють свою підтримку зірковій парі.
"Він - справді чудова людина, цього ніщо не в змозі в нього одібрати... Бо це те, ким він є. Це ніколи, ніколи не зникне. Це його серце і душа... Цей світ потребує більше таких добрих людей, як Брюс... Хочете, закладемось, що хтось із цих копів пішов у поліцію, бо в дитинстві захотів бути як Джон МакЛейн?", - пишуть розчулені фани.
Нагадаємо, в 2022-му році, коли хвороба вже змусила Брюса Вілліса завершити його акторську кар'єру, він відвідав культову локацію з "Міцного горішка", дах хмарочоса в Лос-Анджелесі.
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