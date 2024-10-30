"Ніколи би не подумала": дружина Вілліса розказала, якою була перша ознака деменції актора
Фотомодель Емма Хемінг Вілліс, дружина американського актора Брюса Вілліса, який страждає на фронтотемпоральну деменцію, розповіла, як на самому початку проявився його недуг і чому вона не одразу запідозрила, що щось не так.
46-річна жінка, котра намагається підвищити обізнаність суспільства про такі захворювання і про труднощі, з якими щодня стикаються рідні людей із деменцією, дала інтерв'ю Town & Country.
"Скажу так, ФТД шепоче, не кричить. Мені складно сказати: "Ось де закінчився Брюс, а ось де хвороба почала брати гору". Діагноз йому поставили два роки тому, але за рік до того ми отримали розпливчатий діагноз, афазія, яка є симптомом захворювання, але не захворюванням", - поділилася Емма.
Як пояснила жінка, деменція, на яку страждає 69-річний Брюс, "атакує та руйнує" здатність людини ходити, думати, приймати рішення. Але почалося все з мовлення.
"У дитинстві він серйозно заїкався. Він навчався в коледжі, і там був учитель театрального мистецтва, який сказав: "Маю чим тобі допомогти". На тому уроці Брюс зрозумів, що може запам'ятовувати сценарій та проговорювати його без заїкання. Ось що підштовхнуло його до акторства. У Брюса завжди було заїкання, але він вправно його приховував. Коли його мовлення почало змінюватися, то (здавалося) ніби це була просто частина заїкання, просто Брюс. За мільйон років я би ніколи не подумала, що це виявиться формою деменції в такої молодої людини", - пригадала Хемінг Вілліс.
Зі слів Емми, вся родина підтримує її в процесі піклування про Брюса. Вона ж намагається знаходити баланс між горем і смутком та здатністю відчувати радість. Від їхніх із Віллісом доньок, 12-річної Мейбел та 10-річної Евелін, вона не приховує того, що ліків не існує і їхньому татові ставатиме дедалі гірше.
"У нас було так багато планів, ми так багато прекрасних речей хотіли здійснити з нашими дівчатками, так багато чого хотіли пережити разом. Ти просто повністю видираєш цю сторінку, а як тоді переписати цю історію? Я вчуся повертати якийсь контроль. Може, це не найпрекрасніша історія, яку я могла би собі уявити, але бувають проблиски світла", - поділилася акторова дружина.
Нагадаємо, в березні 2022-го року Брюс Вілліс за станом здоров'я був змушений завершити свою акторську кар'єру. Час від часу кінозірка, котрий за цей час встиг стати дідусем, з'являється на сімейних фото.
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