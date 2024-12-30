"Я зробила би це знов і знов": дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса в їхню 17-ту річницю зробила щемке зізнання

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Дружина хворого на деменцію американського актора Брюса Віліса, Емма Хемінг Вілліс у їхню 17-ту річницю початку стосунків поділилася своїми емоціями у Instagram.

Жінка запостила архівне фото з відпочинку на Теркс і Кайкос, де вони з коханим усміхнені та щасливі й навіть не здогадуються, що на них чекає випробування невиліковною недугою чоловіка.

"Нам 17 років. Зазвичай річниці дарують радість - тепер, якщо бути чесною, вони розбурхують усі почуття, лишаючи важкість у мене на серці та відчуття порожнечі в животі", - зізналася Емма.

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Брюс та Емма разом уже 17 років Фото з Instagram Хемінг Вілліс

"Я дала собі 30 хвилин на те, щоби поринути в "чому він, чому ми", відчути гнів та горе. Потім я струсила це з себе та повернулася до того, що є. А те, що є... це безумовна любов. Мені пощастило її пізнати, і це завдяки йому. Я зробила би це знов і знов, не вагаючись", - запевнила жінка.

Нагадаємо, Емма нещодавно розповідала, як почала проявлятися деменція Брюса і чому цей симптом спершу нікого не стривожив.

Як відомо, подружжя має двох спільних доньок: 12-річну Мейбел Рей та 10-річну Евелін Пенн.