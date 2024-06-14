"Бувають хороші та погані дні": Кейт Міддлтон повідомила, як просувається її лікування та коли вона з'явиться на публіці

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка вже кілька місяців бореться з онкологією, вперше після оголошення про свій діагноз зробила публічну заяву.

Дружина принца Вільяма написала в Instagram про те, як просувається її лікування та коли вона планує з'явитися на людях найближчим часом.

"За останні пару місяців я була вражена усіма добрими повідомленнями та підтримкою. Це справді змінило наш із Вільямом світ і допомогло нам обом у важкі часи. Я добре прогресую, але, як знає кожен, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші та погані дні. У ці погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і вам потрібно дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли ви почуваєтеся сильнішими, ви хочете максимально використати це самопочуття", - зазначила 42-річна Кейт.

Свій допис Кейт проілюструвала фотографією, зробленою цього року Фото Matt Porteous з офіційного Instagram принца та принцеси Вельських

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"Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У ті дні, коли я почуваюся досить добре, мені приємно брати участь у шкільному житті, витрачати особистий час на те, що додає мені енергію та позитив, а також починати виконувати невелику роботу вдома. Я з нетерпінням чекаю візиту на парад у день народження короля цими вихідними зі своєю родиною і сподіваюся приєднатися до кількох публічних заходів протягом літа, але також знаю, що небезпека все ще не минула.

Я вчуся бути терплячою, особливо в невизначеності. Сприймаючи кожен день таким, яким він є, прислухаючись до свого тіла та дозволяючи собі приділяти цей такий необхідний час лікуванню. Велике спасибі за ваше розуміння й усім вам, хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями", - підсумувала принцеса Вельська.

Кейт збирається бути на параді з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ, який цього року відбудеться 15-го червня Фото Getty Images

Нагадаємо, у березні цього року Міддлтон оголосила, що хвора на рак і проходить лікування. За два місяці до цього про онкологію повідомив і король Чарльз. Відтоді принцеса не з'являлася на публіці, і в ЗМІ вже припустили, що її роль у королівській родині може змінитися.