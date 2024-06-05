ЗМІ довідалися, як через хворобу можуть змінитися обов'язки Кейт Міддлтон у королівській родині

фото GETTY IMAGES

Після розкриття онкодіагнозу принцеси Вельської Кейт Міддлтон чимало експертів та інсайдерів, близьких до королівської родини, заходилися робити прогнози щодо її здоров’я та реабілітації.

А нині, коли "найважче вже позаду", у королівській родині почали замислюватися, які обов’язки могла б виконувати Її Високість, коли одужає.

Як пише US Weekly, із посиланням на інсайдера, є вірогідність, що принцеса Вельська взагалі не повернеться до своїх попередніх завдань. Мовляв, з тією роллю, яку вона виконувала раніше, може бути назавжди покінчено.

Реклама:

"Вона може ніколи не повернутися до тієї ролі, в якій люди бачили її раніше… (Її нові обов’язки – ред.) будуть базуватися на порадах лікарів і будуть дуже виваженими", – сказало джерело.

Фізичний стан Кейт Міддлтон вплине на її майбутню роль фото GETTY IMAGES

Також інший інсайдер розповів, що наразі стан Кейт Міддлтон стає дедалі кращим.

"Кейт почувається достатньо сильною, аби бути залученою у виховання дітей. Зараз вона – активна мама. Її реабілітація проходить добре. Вона не може бачитися з великою кількістю людей, бо вона ще досить хвороблива. Лікарі не хочуть ставити її під загрозу. Але вона стрімко йде на одужання", – додав він.

У Палаці шукають нову роль для принцеси Вельської? фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зникла з публічного поля у січні цього року. Тоді палац заявив про планово проведену операцію на черевній порожнині принцеси Вельської та запевнив, що вона повернеться до виконання своїх обов’язків після Великодня.

Натомість тривала відсутність дружини принца Вільяма породила низку чуток та абсурдних теорій щодо її "зникнення". І згодом змусило принцесу особисто повідомити про свій діагноз.