Саша Бо на честь другої річниці шлюбу замилувала їхнім "найкращим подарунком". Фото
3-го вересня блогерка Саша Бо святкує другу річницю шлюбу зі своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.
З нагоди свята багатодітна мама показала найкращий подарунок для неї і чоловіка, який "отримала" ще минулого року.
"Мої мама з татом одружені вже 2 роки. Вгадайте, хто їх найкращий подарунок?", - підписала фото Саша від імені 1-річної доньки Віри.
Нагадаємо, блогерка вже була заміжня за блогером Ігорем Пустовітом, у шлюбі з яким у них народилося двоє синів, Данило і Євген.
Про стосунки із Тарнавським Бо оголосила на наступний день після розлучення з першим чоловіком.
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