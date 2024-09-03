Саша Бо на честь другої річниці шлюбу замилувала їхнім "найкращим подарунком". Фото

Саша Бо з чоловіком разом у шлюбі вже 2 роки фото з instagram

3-го вересня блогерка Саша Бо святкує другу річницю шлюбу зі своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.

З нагоди свята багатодітна мама показала найкращий подарунок для неї і чоловіка, який "отримала" ще минулого року.

"Мої мама з татом одружені вже 2 роки. Вгадайте, хто їх найкращий подарунок?", - підписала фото Саша від імені 1-річної доньки Віри.

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А поки маленька Віра - найкращий подарунок для мами і тата, вони для неї - теж

До речі, раніше блогерка зробила і епатажний подарунок для себе

Фото вийшли ну дуже милими

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Нагадаємо, блогерка вже була заміжня за блогером Ігорем Пустовітом, у шлюбі з яким у них народилося двоє синів, Данило і Євген.

Про стосунки із Тарнавським Бо оголосила на наступний день після розлучення з першим чоловіком.