Саша Бо на честь другої річниці шлюбу замилувала їхнім "найкращим подарунком". Фото

Марія Мельник 3 вересня, 16:15
Саша Бо з чоловіком Тарнавським

Саша Бо з чоловіком разом у шлюбі вже 2 роки

фото з instagram

3-го вересня блогерка Саша Бо святкує другу річницю шлюбу зі своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.

З нагоди свята багатодітна мама показала найкращий подарунок для неї і чоловіка, який "отримала" ще минулого року.

"Мої мама з татом одружені вже 2 роки. Вгадайте, хто їх найкращий подарунок?", - підписала фото Саша від імені 1-річної доньки Віри.


донька Саші Бо у сукні

А поки маленька Віра - найкращий подарунок для мами і тата, вони для неї - теж

Портретне фото Віри

До речі, раніше блогерка зробила і епатажний подарунок для себе

Фото вийшли ну дуже милими
Фото вийшли ну дуже милими
Схоже, хтось образився через конкуренцію за увагу

Схоже, хтось образився через конкуренцію за увагу

Нагадаємо, блогерка вже була заміжня за блогером Ігорем Пустовітом, у шлюбі з яким у них народилося двоє синів, Данило і Євген.

Про стосунки із Тарнавським Бо оголосила на наступний день після розлучення з першим чоловіком.

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Саша БО
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