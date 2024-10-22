Ошатна сукенка і бантик: Саша Бо замилувала фото 11-місячної доні

Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) привітала доньку Віру з дорослішанням.

З нагоди 11 місяців дівчинки вона запостила її милі фото в сукні.

Цікаво, що перед народженням Віри Саша боялася, що донька стане її конкуренткою

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Дівчинка народилася з вагою у 2330 грамів та 49 см на зріст

Як відомо, доньку блогерка народила від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Ім'я для донечки блогерка вибрала давно і оголосила ще у листопаді минулого року.

Нагадаємо, Саша також виховує двох синів від попереднього шлюбу: Данила і Євгена.