85-річний Чак Норріс на гавайському пляжі попозував для рідкісного фото з дружиною і дітьми-двійнятами

Марія Ткаченко - 9 липня, 12:45
Чак Норріс
Фото з Instagram Норріса

Американський актор Чак Норріс, який активно веде Instagram, не дуже часто викладає там сімейні фото. Але для рідкісного кадру, яким 85-річна зірка поділився 8-го липня, разом із ним зазнімкувалися дружина Джина та молодші діти, 23-річні двійнята Денілі та Дакота.

"Тренуюся та насолоджуюся якісним часом на прекрасних пляжах Кауаї з моєю сім'єю. Вдячний за ці безцінні моменти", - зізнався актор, побажавши підписникам Божого благословення.

Родина Чака Норріса

Денілі Норріс - музикантка, а Дакота присвятив себе бойовим мистецтвам


До речі, в коментарях не обійшлося без традиційних приколів про Чака Норріса, які полюбляє і він сам.

"У дитинстві Чак почав будувати замки з піску... Сьогодні ми звемо їх пірамідами", - пожартував хтось із підписників.

Чак Норріс в інстаграм

У 85 років Чак веде активний спосіб життя та навіть не думає полишати спорт

Як відомо, молодша від нього на 23 роки Джина О'Келлі - друга дружина Норріса. Від першого шлюбу в актора є двоє синів, Ерік та Майк. Також Чак має позашлюбну доньку Діну, про існування якої він дізнався лише коли вона виросла і сама з ним зв'язалася. 

Нагадаємо, в 2013-му Джина тяжко захворіла. і Чак пожертвував своєю акторською кар'єрою, щоби присвятити себе піклуванню про дружину.

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